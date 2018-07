Guardia costiera | la Asso 18 ha operato sotto il coordinamento dei libici

Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 migranti. Salvini 'Nostra Guardia costiera non coinvolta' : Per la prima volta una Nave italiana ha riportato in Libia migranti soccorsi nel Mediterraneo. La Asso 28, Nave di supporto a una piattaforma petrolifera, è stata coinvolta nelle operazioni di ...

Migranti - Salvini : Guardia costiera libica ne ha salvati 611 : Roma, 31 lug., askanews, - La Guardia Costiera libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti ...

Migranti : Salvini - 611 salvati da Guardia costiera - avanti cosi' : "La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le ONG protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! #portichiusi e #cuoriaperti". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Rubano pedalò e vanno in mare di notte - scongiurata tragedia grazie alla Guardia costiera : Teramo - Poteva finire in tragedia il gesto di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, alle ore 3:45 circa, ad Alba Adriatica, si sono impossessati di un pedalò per poi prendere il mare, in spregio alle più basilari regole di sicurezza: alla fine, trovatisi in difficoltà, hanno fatto scattare, grazie ad un amico rimasto a riva, l'intervento della motovedetta CP884 della Guardia ...

Guardia costiera imperiese si addestra nelle manovre di rianimazione : Guardia Costiera imperiese si addestra nelle manovre di rianimazione Dal 23 al 27 luglio si sono svolti presso la Capitaneria di Porto di Imperia i corsi di B.L.S.D. , Basic Life Support and ...

Barca incagliata nel lago Maggiore - soccorsa da Guardia Costiera : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Barca incagliata nel lago ...

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’operato della Guardia costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...

Crotone - sedicenne trasportato al largo dalla corrente - salvato da Guardia Costiera : Crotone - Un sedicenne, trasportato al largo dalla corrente mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Crotone, è stato salvato da una motovedetta della Capitaneria di porto. Il giovane,...

Open Arms : 'Non abbiamo denunciato Governo e Guardia costiera italiani' : Procedere con gara' In Perù scoperto un giacimento di litio: è il più grande al mondo 22 luglio 2018

Migranti - Guardia costiera libica soccorre gommone con 40 persone : Migranti, guardia costiera libica soccorre gommone con 40 persone Migranti, guardia costiera libica soccorre gommone con 40 persone Continua a leggere L'articolo Migranti, guardia costiera libica soccorre gommone con 40 persone proviene da NewsGo.

Migranti - Guardia costiera libica soccorre gommone con 40 persone : Una pattuglia della guardia costiera di Tripoli ha soccorso 40 Migranti, tra cui un bambino e otto donne, che viaggiavano a bordo di un gommone. L'operazione di salvataggio è avvenuta nella zona ...

Open Arms : nessuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera : Proactiva Open Arms non ha presentato alcuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera. Ad affermarlo è la stessa Ong spagnola a correzione di quanto riportato ieri in occasione della conferenza stampa fatta successivamente all'approdo della nave al porto di Palma di Maiorca con a bordo la migrante salvata dal naufragio del Mediterraneo e dei corpi di un'altra donna e del suo bambino. ...