: E poi per formare il governo dopo il sorteggio e per votare le leggi facciamo tirare i rigori ai parlamentari. - vittoriozucconi : E poi per formare il governo dopo il sorteggio e per votare le leggi facciamo tirare i rigori ai parlamentari. - fattoquotidiano : Caro Grillo, ciò che ci serve è più democrazia, non meno [LEGGI - Cascavel47 : Grillo e le ‘leggi della stupidità’. Con le elezioni a sorteggio rischiano di governare gli sprovveduti… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Bepperientra in una categoria di persone che si ritrovano sempre più spesso sugli schermi delle televisioni e sulle prime pagine dei giornali. Individui che usano un lessico sovversivo per le istituzioni democratiche cercando di fare passare il loro discorso come rigeneratoredemocrazia avvilita dalla vecchia partitocrazia e dalle istituzioni tradizionali. Dopo l’uscita di Davide Casaleggio sulla inutilità sostanziale del Parlamento, il garante dei 5 stelle ha rinforzato il messaggio volto alla delegittimazione dei principi fondatividemocrazia, proponendo che i parlamentari siano estratti in futuro a sorte. L’uscita può essere vista come una istrionica provocazione ma sarebbe sbagliato. Il potenziale di queste esternazioni è esplosivo. Proviamo a prendere sul serio la proposta di estrarre a sorte i nuovi parlamentari. Il meccanismopesca a ...