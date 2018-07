Grillo attacca i media | “Quante storie per l’uovo lanciato contro Daisy Osakue”

Di Maio sul caso Daisy : "Imbecilli e criminali". E Grillo attacca i media : "Ci portano verso baratro" : Per i responsabili degli attacchi a persone di colore il vicepremier Luigi Di Maio ha due aggettivi: imbecilli e criminali. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spera che "li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito a nostra atleta azzurra Daisy Osakue". Il leader pentastellato ribadisce poi una linea a difesa del capo del Carroccio e respinge al mittente le accuse secondo le quali il governo ...

Beppe Grillo attacca i media per la copertura dell'aggressione a Daisy Osauke : "L'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista" : Beppe Grillo commenta l'aggressione a Daisy Osauke, e lo fa a modo suo. "L'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso", scrive il comico su Facebook.Che poi se la prende con i media, rei di "portare la nazione verso il baratro", perché - scrive Grillo - "non avevo mai visto con i miei occhi un ...

Renzi attacca Grillo : «M5S è la vecchia destra» : All'Assemblea nazionale del Pd Matteo Renzi spiega perché si è fortemente opposto all'accordo di governo col Movimento 5 Stelle dopo le elezioni. 'Sono la vecchia destra, il Vaffa Day si è fermato a ...

Roberta Lombardi attacca Grillo : 'Caro Beppe - le buche non fanno ridere' : Sono stati gli stessi attivisti a rimanere male guardando quel video in cui Grillo gira in auto e dice, sarcastico ma lo dice, che a Roma non c'è neanche una buca. Il problelma delle buche invece ...

Grillo attacca Amendola e «gli uomini della sinistra frou frou». L'attore : «Querelo» : Beppe Grillo scatenato sul suo blog contro la sinistra e anche contro Claudio Amendola, colpevole di aver detto pubblicamente di non voler «vivere in un Paese che chiude i suoi porti». Uno scontro, che a quanto pare, finirà in un'aula di tribunale. L'attore, infatti, ha annunciato querela nei confronti del fondatore del M5S. --«La rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina è davvero impressionante - scrive Grillo -. Il livor ...

VACCINI - SALVINI : “STO CON LA Grillo”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)