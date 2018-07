Grecia - mangia pollo crudo e muore - avviato il processo : Una donna inglese è morta a soli trentasette anni per aver mangiato del pollo crudo durante una vacanza con la famiglia. È successo a Corfù (Grecia) l'anno scorso, in un ristorante locale che le aveva servito una pietanza considerata una prelibatezza anche in altre parti del mondo, ma che potrebbe essere altamente mortale. mangia pollo crudo, la vicenda Natalie Rawnsley (37 anni) era in vacanza con la famiglia a Corfù, quando in un ristorante ha ...

Mangia pollo crudo - 37enne muore in vacanza in Grecia/ Chi lo mangia senza cuocerlo lo fa a proprio rischio : mangia pollo crudo, 37enne muore in vacanza in Grecia. Ultime notizie: la tragica vicenda di una donna inglese. Il processo per scoprire i responsabili è iniziato in questi giorni(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:28:00 GMT)

Mangia pollo crudo - 37enne muore in vacanza in Grecia/ Ultime notizie : la tragica vicenda di una donna inglese : Non aveva mai avuto alcun problema di salute, fino a quando non è morta improvvisamente a 37 anni. Natalie Rawnsley, una mamma inglese, era in vacanza con la famiglia in Grecia quando in un ristorante le è stato servito del pollo crudo che lei ha Mangiato senza accorgersene.--Mangia pollo crudo, 37enne muore in vacanza in Grecia. Ultime notizie: la tragica vicenda di una donna inglese. Il processo per scoprire i responsabili è iniziato in questi ...