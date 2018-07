Grecia Colmenares | ‘Vorrei interpretare la Madonna e fare Ballando con le stelle’

tvzap.kataweb

: E a voi piacerebbe?? NUOVA INTERVISTA A GRECIA COLMENARES!!!! Leggete - GreciaFanNapoli : E a voi piacerebbe?? NUOVA INTERVISTA A GRECIA COLMENARES!!!! Leggete - alliedelonge : RT @redazionetvsoap: La nostra intervista alla diva delle telenovelas, che vorrebbe partecipare a #UnPostoAlSole. E a voi piacerebbe? #Upas… - Glinformati : GRECIA COLMENARES: “Mi piacerebbe recitare a UN POSTO AL SOLE” - GLI INFORMATI - -

(Di martedì 31 luglio 2018) “Sono molto felice, ho tutto. Dio mi protegge. E mi commuovo per tutto ciò”, dice, l’indimenticata stella delle telenovela sudamericane anni 80 e 90. In tanti, anzi, tantissimi si ricordano di lei e delle sue soap, grazie alle quali divenne uno dei volti più noti della televisione anche da noi, in Italia. Anzi, data la mole dei sui lavori trasmessa da ReteQuattro, per anni la rete Mediaset s’è identificata con il suo volto. Oggi, che la tuttora biondissima attrice venezuelana capita in Italia di quando in quando anche per incontrare i fan che hanno sempre voglia di rivederla,dice di avere un solo desiderio per la sua vita professionale: “Vorreila“, spiega l’attrice nel corso di un’intervista concessa a TvSoap.ama ricordare Topazio e Manuela Apparsa in più di venti ...