Grande successo per la seconda edizione del Summer Music Smile

Palmi - Grande successo per la prima edizione del Galà dello Sport : In apertura l'intervento del primo cittadino, che ha dichiarato: "Questa iniziativa dimostra la sinergia creatasi tra l'amministrazione ed il mondo delle associazione . In più, essa è il giusto ...

Paracadutismo. Bond : 'Grande successo turistico' : ... 'A loro va un grande grazie per quanto hanno fatto in questi anni per lo sviluppo di questo sport e di questo evento, ormai tappa fissa di Coppa del Mondo', conclude Bond.

Venafro Grande successo per la Notte Bianca "E-state svegli" : Famiglie, bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità, tra stand gastronomici, spettacoli itineranti e dj set, di trascorrere una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria, grazie anche ai ...

Ennesimo Grande successo : Anche i Fuego Latino con il proprio spettacolo di qualità hanno avuto modo di affascinare centinaia di persone che hanno affollato l'arena spettacoli, e pienissima anche Piazza Matteotti, dove il ...

WDW2018 : record di presenze e Grande successo : Si è conclusa con un’affluenza record la 10° edizione del WDW2018, il raduno internazionale che ogni 2 anni chiama a raccolta la community della Casa di Borgo Panigale. Il World Ducati Week ha coinvolto ed emozionato le decine di migliaia di motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, che si sono dati appuntamento al Misano […] L'articolo WDW2018: record di presenze e grande successo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Grande successo per 'Scheggino Donna' : Ci sono stati spettacoli e musica, mostre, una interessante tavola rotonda, un dolce dedicato alle donne, degustazioni di pizza al tartufo, la mostra mercato di eccellenze artigianali e gastronomiche,...

Tolentino : Grande successo per il ConcertoCabaret di Nino Frassica & Los Plaggers Band : Questa, in sintesi, la cronaca di un successo annunciato per Nino Frassica e i Los Plaggers che a Tolentino, unica data per le Marche, hanno proposto il concerto cabaret del Tour 2000/3000. Insieme a ...

Paléo festival : Grande successo per 43esima edizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roger Federer sostiene l'ATP World Team Cup : 'Sarebbe un Grande successo' : Si deve guardare al di fuori del nostro mondo, e pensare non solo alle battaglie politiche interne, ma anche a grandi eventi che ci permettano di competere con altri sport. La coppa del mondo di ...

San Giorgio. Grande successo per la cena in bianco : La nostra piazza principale ha detto la prima cittadina presente anche lei alla serata con gran parte dellamministrazione comunale si presta in modo perfetto ad eventi di spettacoli ed ...

Estate netina - inizio col botto : Grande successo per il concerto di Vinicio Capossela : inizio col botto per l’Estate netina, in piazza Municipio si sono esibiti Vinicio Capossela e il duo comico i Soldi Spicci. Pubblico in estasi assiepato sulla monumentale scalinata della Basilica Cattedrale di Noto nel week-end che da' il via ai numerosi spettacoli estivi. grande successo per Vinicio Capossela Il cantautore, polistrumentista, apprezzato da critica e pubblico, si è esibito per due ore e mezza insieme all’orchestra del Teatro ...

Ancora un Grande successo per AEGEAN : eletta miglior compagnia aerea regionale in Europa agli Skytrax World Airline Awards 2018 : AEGEAN si conferma una delle compagnie aeree preferite dai passeggeri di tutto il mondo, ottenendo il titolo di miglior compagnia aerea regionale in Europa agli Skytrax World Airline Awards 2018, un punto di riferimento internazionale dell’eccellenza aerea. Per l’ottavo anno consecutivo, AEGEAN dimostra, grazie ad una rinomata organizzazione internazionale, che è possibile per una compagnia greca distinguersi tra 335 linee aeree per qualità ed ...

Grande successo per la festa cubana di Arnasco : Siamo gemellati con "Rio Cauto" de abbiamo realizzato negli anni progetti e scambi culturali con gli amici cubani, non soltanto relativi ai Muretti a Secco che hanno reso celebre Arnasco nel mondo". ...

Grande successo per l'apertura della Summer Arena 2018 a Soverato con Nek - Renga e Pezzali - InfoOggi.it : Dal repertorio di Renga non sono mancati 'Meravigliosa', 'A un isolato da te', 'Il mio giorno più bello nel mondo', 'Guardami amore', 'Era una vita che ti stavo aspettando', 'Angelo', 'La tua ...