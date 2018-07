GR | frana sulla strada dell' Albula | passo chiuso

Sicilia : frana sulla SS114 nel Messinese - entro oggi rimozione e sopralluogo : A causa di una frana è stata chiusa la SS114 “Orientale Sicula“, dal km 20,100 al km 23,000, nel territorio comunale di Itala Marina, in provincia di Messina. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. entro la giornata di oggi verrà rimosso il materiale franato sul piano viabile ed eseguito un sopralluogo sul costone da parte di una squadra di rocciatori, per stabilire se è necessario procedere al disgaggio di ...

Maltempo Trentino - violenta grandinata a Moena : frana sulla strada del passo San Pellegrino : Forte Maltempo in Trentino, in particolare in Val di Fassa colpita da una violenta grandinata. La via principale di Moena è stata trasformata in un fiume di grandine. Immediato l’intervento dei Vigili de Fuoco che in pochi minuti hanno ricevuto decine di segnalazioni relative ad allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della località montana. Disagi anche in località Ronchi, dove una frana ha completamente invaso un tratto ...

Myanmar : le forti piogge causano una frana sulla collina Kyaik Than Lan [GALLERY] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

Bergamo - maxi frana incombe sulla strada : ‘Resterà chiusa per mesi’ : Seimila metri cubi di terra incombono sulla strada provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo, in valle Brembana. Per questo la strada dovrà restare chiusa per diversi mesi, secondo quanto comunicato dalla Provincia di Bergamo. sulla strada per ora sono caduti alcuni massi. Quello che preoccupa, però, sono appunto i 6.000 metri cubi di terra e alberi che potrebbero franare. La provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo è stata dunque chiusa e lo resterà ...