Governo | Marcucci Pd | con Fdi maggioranza giallo-verde-nera

Marcucci : assenza di Conte spiega chi dà linea a Governo : Marcucci : è Salvini a prendere decisioni Roma – Di seguito le parole di Andrea Marcucci , presidente dei senatori Pd al Senato. “ Conte non verrà a riferire in aula. Verrà Salvini. Questo ci dice molto su chi dà la linea …”. “Comunque- aggiunge Marcucci - apprezziamo la disponibilità del ministro dell’Interno”. L'articolo Marcucci : assenza di Conte spiega chi dà linea a governo proviene da RomaDailyNews.

Matteo Renzi : “M5s-Lega il potere - non faremo sconti”/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo " : Matteo Renzi : “M5s-Lega il potere , non faremo sconti” . Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci : "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 GMT)

Governo - Marcucci (Pd) : “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” : “Tante Promesse senza coperture, non è un buon inizio” Così Andrea Marcucci a margine del discorso del premier Giuseppe Conte in senato L'articolo Governo , Marcucci (Pd) : “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Marcucci - da Pd opposizione senza sconti : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Se questa volta nasce per davvero, è in vista un Governo molto debole, con il travaglio più lungo della storia della Repubblica. Un travaglio che da solo è già costato in modo esorbitante a tutti i cittadini italiani ed un braccio di ferro ferocissimo fino all’ultima poltrona. Il Pd farà un’ opposizione senza sconti ad una maggioranza paurosamente di destra, e lo farà a partire da domani nelle ...