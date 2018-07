Governo | la manovra d' autunno è già un banco di prova | servono 22 miliardi

TRIA ‘FRENA’ IL Governo : MANOVRA LIGHT?/ Salvini - “oltre i numeri Ue” : Mef ‘accerchiato’ da Lega-M5s : MANOVRA Economica, TRIA ‘FRENA’ Di Maio e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef": Lega, "oltre numeri Ue"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Tria : 'nessuna manovra bis - programma di Governo nei limiti di bilancio' : Nessuna manovra-bis in programma. E' quanto ha rivelato il ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria da Buenos Aires, dove il ministro è intervenuto alla conclusione dei lavori del G20 a Buenos Aires. 'Per l'Italia questo G20 è stata l'occasione per spiegare agli ...

Governo - Salvini : pronti a superare vincoli Ue - manovra sia coraggiosa : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si dice pronto a superare i vincoli imposti da Bruxelles, come quello del 3% del rapporto deficit/Pil, se lo richiedesse "il bene degli italiani", che "ci hanno votato per stare meglio, per andare in pensione all'età giusta, per pagare meno tasse rispetto alla follia di oggi. Questo faremo, cercando di rispettare i vincoli e regole, come quella del 3%, norme e ...

Tria - "Governo unito - nessuno vuole fare saltare conti"/ Mef : "No manovra correttiva. La flat tax..." : Tria, "Governo unito, nessuno vuole fare saltare conti". Il ministro dell'Economia in audizione: "No manovra correttiva. La flat tax? La studierò...".(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Tria : Governo lavorerà per ottenere spazi manovra con Ue : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo …

Governo - verso la manovra correttiva da 10 miliardi. Laura Castelli - il caos tra M5s e Lega : Ma se avevamo dubbi sul presidente del Consiglio ci ha pensato l' onorevole grillina Laura Castelli, viceministro all' Economia, a gelare i contribuenti. 'Una manovra correttiva? 'Non lo so, perchè ...

DEF - Governo in manovra per stop aumento IVA e accise : Nel Documento di Economia e Finanza , DEF, che sarà discusso la prossima settimana, in Aula al Senato, ci sarà lo stop all'aumento dell'Imposta sul valore aggiunto che scatterà, senza interventi, dal