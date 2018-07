Google pubblica le linee guida del notch su Android P

Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store : le novità : Google esamina di continuo le proprie politiche in tema di app ammissibili all'interno del Google Play Store , e le aggiorna con frequenza L'articolo Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store : le novità proviene da TuttoAndroid.

Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store : Scarica ora Google Lens , l'app collegamento presente sul Play Store che permette di avviare con un semplice tap l'applicazione di Lens per identificare gli oggetti semplicemente fotografandoli, per selezionare testo "stampato", barcode e molto altro! L'articolo Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco perché si celebra il 2 Giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...