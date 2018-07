Google Chrome sbarca su Daydream View

Google Chrome mostra suggerimenti - Google Go introdurrà la lettura ad alta voce : Google Chrome introduce i suggerimenti per gli argomenti simili attraverso un nuovo pulsante, mentre in Google Go arriverà nelle prossime settimane una funzione di lettura ad alta voce delle pagine web. L'articolo Google Chrome mostra suggerimenti, Google Go introdurrà la lettura ad alta voce proviene da TuttoAndroid.

Guida : abilitare il nuovo Material Design nella versione stabile di Google Chrome : Google ha iniziato a lavorare sul nuovo Material Design di Chrome per Windows a partire dal mese di aprile quando comparve per la prima volta nelle build dedicate agli sviluppatori. Se fino a poco tempo fa la nuova UI era un’esclusiva di Chrome Canary, con il rilascio al pubblico di Chrome 68 l’azienda di Mountain View l’ha finalmente implementata nella versione stabile del suo browser. Tuttavia, almeno per il momento, il ...

Google rallenta YouTube sui browser diversi da Chrome? : ... ma Peterson evidenzia lo "strano" comportamento di Google con la API deprecata : la corporation avrebbe potuto ad esempio seguire la stessa politica implementata per gli utenti di Internet Explorer ...

I cinque anni di Google Chromecast festeggiati con un'intervista agli ideatori : Correva il 2013 quando debuttava il Google Chromecast. Un dispositivo piccolo, portatile, alla portata di tutti e soprattutto economico

Google Chrome sperimenta miglioramenti per evitare "ridondanze" : Google Chrome in versione desktop sta sperimentando miglioramenti per una funzione che evita di aprire più schede dello stesso identico sito: cercando di collegarci a un sito già aperto in un'altra scheda, il browser ci devierà verso di essa.

Il font Google Sans è in arrivo su Chrome OS : Secondo gli ultimi commit, il font Google Sans dovrebbe presto essere implementato dal colosso di Mountain View anche in alcuni elementi di Chrome OS

Google Chrome sta iniziando a segnalare i siti HTTP come "non sicuri" : Google Chrome inizia ad aggiornarsi su desktop e mobile segnalando i siti web facenti uso del protocollo HTTP come non sicuri.

Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android : Google sta conducendo dei test per le risposte rapide in Chrome per Android. L'introduzione del supporto alle risposte rapide sarebbe un importante passo in avanti per l'applicazione.

Google Chrome bloccherà le schede in background dopo 5 minuti di inattività per migliorare le performance : L'applicazione Google Chrome per dispositivi Android presto bloccherà le schede lasciate aperte in background dopo 5 minuti di inattività al fine di portare miglioramenti in termini di performance. Gli ingegneri di Google negli ultimi tempi hanno portato avanti un importante lavoro per migliorare Chrome e soddisfare aspettative ed esigenze degli utenti.

Con l'app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine : L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast

Google Chrome si prepara a migliorare la gestione dei download : Stando a quanto si apprende da Chromium Gerrit, presto Google Chrome consentirà agli utenti di rinominare i file e scegliere una cartella per i download

Google Chrome ancora più esoso di RAM per offrire maggiore sicurezza : L'ultima versione stabile di Google Chrome ha visto un incremento notevole del quantitativo di RAM occupato, utile però ad offrire una maggiore sicurezza del dispositivo

Google Chrome Dev per desktop si converte al Material Theme : Google rivoluziona il design del suo applicativo Google Chrome per desktop nella versione dedicata agli sviluppatori, facondolo somigliare ad Android P.

Google Chrome utilizzerà più Ram per difendersi da Spectre : Gia' ad aprile era stato anticipato che la versione 67 di Google Chrome, avrebbe ottenuto la funzione chiamata Site Isolation. Si tratta di una misura di sicurezza disponibile nelle versioni per Windows, Mac, Linux e Chrome OS. Dalla versione 63 la funzione era disponibile, ma attivabile a proprio piacimento, mentre con il nuovo aggiornamento, la funzione è obbligatoriamente attiva perché consente di proteggersi da [VIDEO] attacchi simili a ...