Google Calendar rende più semplice la programmazione di una riunione

Google Calendar introduce nuovi strumenti per la gestione degli impegni : Google Calendar è l'ultima applicazione di Google ad avere ottenuto un aggiornamento incentrato sul miglioramento del "benessere digitale" degli utenti L'articolo Google Calendar introduce nuovi strumenti per la gestione degli impegni proviene da TuttoAndroid.

Google Calendar vi avvisa quando tutti rifiutano un invito a un evento : Google Calendar sta per ricevere un aggiornamento che vi avviserà quando tutti rifiutano un invito a un evento, permettendovi di prendere eventuali contromisure attraverso delle azioni rapide che potrete intraprendere per venire incontro alle esigenze degli invitati. L'update è stato annunciato come parte di G Suite all'inizio del mese e dovrebbe funzionare anche per gli account regolari. L'articolo Google Calendar vi avvisa quando tutti ...