Google ARCore 1 4 supporta il suo primo Chromebook | Pixel 3 | Pixel 3 XL e non solo

Google ARCore sbarca su Motorola Moto G5S Plus e LG V35 ThinQ : Il Motorola Moto G5S Plus e il nuovissimo LG V35 ThinQ ora supportano Google ARCore, la piattaforma per applicazioni di realtà aumentata su Android