Golf – WGC-Bridgestone Invitational | Francesco Molinari tra i favoriti

sportfair

: Nel #tennis ci sono i #Masters1000 , nel golf abbiamo il circuito #WorldGolfChampionship : questa settimana è tempo… - DarkFairway : Nel #tennis ci sono i #Masters1000 , nel golf abbiamo il circuito #WorldGolfChampionship : questa settimana è tempo… -

(Di martedì 31 luglio 2018)e D. Johnson tra idel WGC-. Tiger Woods, tornato tra i 50 del world ranking, rientra nel torneo che ha già vinto otto volte, dopo la straordinaria impresa nell’Open Championship, torna in campo per prendere parte al primo di due grandi tornei in sequenza, il WGC-(2-5 agosto) che sarà poi seguito la prossima settimana dall’US PGA Championship, il quarto e ultimo major stagionale. Sarà l’ottava presenza del torinese nel terzo dei quattro eventi del WorldChampionships, il mini circuito mondiale, ma questa volta arriva con credenziali ben diverse, da numero sei nel mondo, con un major nel palmarés e inserito d’obbligo tra i grandi. Sul percorso del Firestone CC, ad Akron nell’Ohio, l’avvenimento sarà di grande caratura tecnica e agonistica, come sempre accade quando in campo ...