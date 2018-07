God of War ha superato significativamente le aspettative di Sony

Perché God of War ha conquistato il mercato : ecco il feedback di Sony : Sono passati più di tre mesi dall’uscita di God of War, ultimo capitolo di un brand ormai storico, che ha segnato (assieme a molti altri videogiochi) il successo di PlayStation nel corso delle generazioni videoludiche. Il gioco ha ricevuto recensioni eccellenti dalla stragrande maggioranza della critica internazionale, riuscendo di fatto ad imporsi come uno dei videogiochi più rappresentativi nella storia del marchio giapponese. Durante ...

Prezzo God of War tagliato nei Flash Sales GameStop - offerte su Nintendo Switch e The Crew 2 : GameStop ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash Sales, che mette in offerta molti videogiochi e console a prezzi tutto sommato convenienti. Innanzitutto ricordiamo che queste offerte sono riservate esclusivamente ai possessori delle carte Level 3 ed Epic. Vi consigliamo di sbrigarvi perché termineranno a breve, domani 29 luglio, salvo esaurimento scorte. Saranno attive sia online che in negozio. Cosa offre GameStop in questi Flash ...

God of War : svelato l'ultimo Easter Egg del gioco : Gli appassionati di God of War sapranno come Cory Barlog abbia annunciato, qualche giorno fa, l'esistenza nel gioco ancora di un Easter Egg ancora non scoperto dai giocatori.Ebbene, come riporta IGN, sembra proprio che gli stessi giocatori a caccia di segreti abbiano scoperto l'ultimo arcano mistero all'interno di God of War, ad annunciarlo è lo studio di sviluppo stesso.Cory Barlog aveva annunciato l'esistenza di un ultimo segreto da scoprire ...

In God of War c'è un easter egg che nessuno ha ancora scoperto : God of War per PS4 è ormai uscito più di 2 mesi fa e i fan della nuova avventura di Kratos si sono già cimentati nello scoprire ogni dettaglio e segreto del gioco. Tuttavia, stando alle parole del director Cory Barlog in un recente panel al Comic-Con di San Diego, c'è ancora un easter nascosto che nessuno ha scoperto finora.Come segnala Gearnuke, Cory Barlog ha recentemente rilasciato questa informazione e, di conseguenza, i giocatori si sono ...

C’è ancora un segreto in God of War da scoprire - emerge un indizio : God of War dopo la sua uscita è stato accolto dalla critica e pubblico come un vero e proprio capolavoro. Lo abbiamo sottolineato anche nel corso della nostra recensione, il titolo mescola un gameplay di altissimo livello a una componente grafica di rilievo, per non parlare della storia e atmosfera da vendere: "chi ha una PS4 o PS4 Pro deve giocare assolutamente God of War. Un titolo bandiera per la console Sony, che ovviamente non potrà piacere ...

God of War : gli sviluppatori cercano un concept artist per lavorare su nuove divinità : Non è passato molto tempo dalla pubblicazione di God of War ma visti i risultati di tutto rispetto (con più di 5 milioni di copie in un mese), un sequel era decisamente prevedibile. Del resto God of War è una delle saghe di punta di Sony e con questo reboot Cory Barlog ha solo rinvigorito l'IP.Come riporta Gamingbolt, sembra che un nuovo ciclo di sviluppo sia nell'aria (sequel diretto o qualche sorta di espansione). Sul suo sito ufficiale Sony ...

God of War prepara nuove divinità? Le indiscrezioni da Santa Monica : Un successo strepitoso quello che è toccato a God of War, l'ultimo capitolo della saga curata dai ragazzi di Santa Monica che è approdato sul mercato durante lo scorso mese di aprile. L'attesa è stata senza ombra di dubbio ampiamente ripagata dagli sviluppatori, che hanno permesso ai tantissimi fan del pelatone di origini spartane di beneficiare di uno dei prodotti più completi ed entusiasmanti degli ultimi anni, con buona pace di tutte le altre ...

The Last of Us : Part 2 : un po' di sana competizione con God of War per realizzare l'IA migliore non guasta : The Last of Us: Part II vedrà anche in questo nuovo capitolo un compagno controllato dall'intelligenza artificiale del gioco accompagnare Ellie lungo la sua avventura, proprio come avveniva anche nel primo capitolo della sagaci fa notare Gamepur.Ebbene quest'anno vi è già stato un precedente del genere in un videogioco, ovvero abbiamo già visto un NPC accompagnare le gesta del protagonista della storia, ricordate dove? Stiamo parlando del nuovo ...

Cory Barlog sarebbe interessato a una serie TV dedicata a God of War : Una serie TV dedicata a God of War? Secondo Cory Barlog non è del tutto da escludere anche se, al momento, non risulta in lavorazione. Tempo fa, in rete circolava una locandina di una presunta serie TV ma si rivelò essere un falso, ovviamente i molti fan di Kratos erano entusiasti all'idea e, forse, il sogno di una serie su Netflix potrebbe, prima o poi, diventare realtà.Come segnalano i colleghi di VG247, il director dell'ultimo apprezzato God ...

5 videogiochi da recuperare quest’estate - da God of War a Vampyr : L’afa estiva si insinua come un serpente nelle nostre case, costringendoci ad abbandonare le apparecchiature elettroniche e a dedicarci ad attività decisamente più rinfrescanti. Lo sa bene il mercato videoludico, che per la finestra inscritta nei mesi più caldi dell’anno non spara mai troppe cartucce, preferendo ricaricare le pile piuttosto che portare sui nostri scaffali titoli eccessivamente esosi o blasonati. Eppure, proprio per ...

God of War a metà prezzo? Uno sconto imperdibile per l'ultima avventura di Kratos : Giornata ricca di sconti e in particolare di occasioni per titoli estremamente interessanti. In questo caso è il momento di God of War, l'acclamata esclusiva PS4 e ultimissimo capitolo della saga sviluppata da Santa Monica Studio.Le avventure di Kratos all'interno dell'universo norreno sono disponibili con un pesante sconto del 47%. Per usufruire dell'offerta vi basta cliccare sul link qui di seguito:Come sicuramente avrete notato lo sconto ...

God of War : svelati i primi character design per Kratos mai visti prima : God of War è uscito sul mercato in esclusiva per PS4 questo aprile portando sulla console Sony una delle migliori esclusive sia dal punto di vista tecnico che artistico dell'intera generazione.Ebbene come ci fa notare Gearnuke il design di Kratos non è sempre stato il medesimo, il personaggio si è anzi evoluto con il passare del tempo e dei bozzetti degli artisti, fin quando gli sviluppatori si sono stabiliti sulla versione finale.I seguenti ...

FIFA 18 ancora in testa nella classifica software italiana - Gran Turismo Sport e God of War chiudono il podio : Anche per questa settimana il titolo calcistico di Electronic Arts, FIFA 18, è in testa nella classifica software italiana, complice, molto probabilmente, il Mondiale di calcio che si sta svolgendo in Russia, che avrà avvicinato gli appassionati al gioco.chiudono il podio due esclusive PlayStation 4, ovvero Gran Turismo Sport, che dall'ottava posizione balza alla seconda e l'apprezzato God of War al terzo posto.Qui di seguito potete vedere le ...

Mario Tennis Aces debutta al primo posto in UK - seguono FIFA 18 e God of War : Come segnala Gamingbolt, Gfk Chart-Track ha gentilmente concesso le nuove classifiche settimanali relative al Regno Unito. In termini di vendite fisiche, Mario Tennis Aces per Switch (che ha debuttato il 22 giugno) è il gioco più venduto della settimana. Che si tratti del riconoscimento del marchio o di una nuova esclusiva di Switch, il titolo di Tennis ha iniziato alla grande per Nintendo.God of War fin da lancio ha goduto di un grande ...