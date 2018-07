Gli utenti Iliad non possono chiamare il nuovo prefisso 3791 di ho Mobile

Alba Parietti bellezza acqua e sapone a 57 anni. Gli utenti : "C'è il filtro" : In vacanza alle Baleari, Alba Parietti ha pubblicato una foto senza trucco su Instagram. A 57 anni la showgirl sembra non avere alcun bisogno di filtri: se c'è chi le fa i complimenti per il suo essere acqua e sapone, qualcuno l'accusa di avere abusato di qualche "ritocchino" all'immagine, nonostante la dicitura di #nomakeup.In questi giorni mi chiamano tanti amici preoccupati , per il mio stato psichico. State tranquilli il mio stato ...

Mozilla vuole cambiare il logo di Firefox e chiede aiuto aGli utenti : Il team di Mozilla sta riprogettando il logo di Firefox e ha bisogno di un piccolo aiuto da parte dei suoi utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Mozilla vuole cambiare il logo di Firefox e chiede aiuto agli utenti proviene da TuttoAndroid.

Oggi scade per Gli utenti TIM la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 30GB e 50GB a 10 e 15 euro : Salvo eventuali proroghe, Oggi scadranno le promozioni che consentono ai clienti TIM di attivare Vodafone Special Minuti 30GB e 50GB a 10 o 15 euro al mese L'articolo Oggi scade per gli utenti TIM la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 30GB e 50GB a 10 e 15 euro proviene da TuttoAndroid.

Momo terrorizza le notti deGli utenti WhatsApp : Momo è il nome dell'utente WhatsApp che invia anche nel cuore della notte messaggi con contenuti a dir poco inquietanti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Momo terrorizza le notti degli utenti WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Lotta - Yasar Dogu 2018 : Frank Chamizo sensazionale! Sconfitto Jordan Burroughs al termine di un’autentica battaGlia : Sensazionale Frank Chamizo! Il fuoriclasse italo-cubano ha Sconfitto il fuoriclasse statunitense Jordan Burroughs nella finale della categoria -74 kg in occasione del trofeo internazionale Yasar Dogu a Istanbul, in Turchia. Chamizo si è preso la rivincita dopo la beffarda sconfitta incassata nella sfida “amichevole” del Beat The Streets a New York, primo confronto ufficiale tra i due colossi della Lotta libera, in cui l’azzurro aveva a ...

Dopo Facebook tocca a Twitter. Crolla in Borsa per il calo deGli utenti : Dopo Facebook, tocca a Twitter. I dati sugli utenti, in flessione, si abbattono sul titolo del social fondato da Jack Dorsey, il cui titolo apre in calo del 14% a Wall Street.I dati di secondo trimestre evidenziano un forte calo degli utenti attivi mensili di Twitter (complice anche la pulizia degli account falsi): sono 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti (ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Google ottimizza la ricerca di eventi in base agli interessi deGli utenti - ma solo negli USA : Sull'app Google è ora possibile cercare concerti, cinema, spettacoli, mostre e qualsiasi altro tipo di evento, ottenendo maggiori informazioni su prezzo del biglietto, ora, luogo, descrizione, ...

Il crollo di Facebook in Borsa? Colpa deGli utenti : Il social network dell'amicizia fatica a trovare nuovi amici, soprattutto in Europa. Da qui la preoccupazione degli investitori

Facebook rallenta - Gli utenti non crescono più : In Europa si registra un calo. Menlo Park tiene però grazie al traino di Instagram, Whatsapp e Messenger: in totale 2,5 miliardi di persone hanno usato a giugno almeno una delle app del gruppo

In Europa calano Gli utenti - crolla il titolo di Facebook : (Immagine: pixabay/CC) Passato un intero trimestre dopo i recenti scandali relativi alla privacy venuti a galla con il caso Cambridge Analytica, per Facebook è giunto il momento di tirare le somme. Menlo Park tira il freno a mano e ammette che la crescita sta rallentando, una considerazione che ha fatto crollare il titolo del 23,68% durante l’after-hours (prolungamento degli investimenti anche dopo la chiusura delle borse). In pochi minuti sono ...

Disservizi telefonici e tv premium - ecco i nuovi indennizzi dovuti aGli utenti : Sono cambiati gli indennizzi a cui gli italiani hanno diritto per i Disservizi che hanno subito per colpa dei loro operatori, di telefonia fissa, mobile, internet, tv a pagamento. È infatti appena ...

Gli scandali - e il calo deGli utenti - hanno fatto perdere a Facebook il 24% in borsa : Un tonfo del titolo del 24% con circa 17 miliardi di dollari bruciati in pochi minuti: Facebook, che ha presentato la sua seconda trimestrale deludendo gli analisti, sconta probabilmente qualcosa di ...

GTA Online sarà accessibile aGli utenti PS4 senza abbonamento Plus fino al 6 agosto : Nella giornata di ieri Rockstar ha reso disponibile l'attesa espansione After Hours per GTA Online, che offre la possibilità di gestire e personalizzare il proprio locale notturno dei sogni con cui illuminare la night life della movimentata Los Santos.Per festeggiare l'occasione, gli sviluppatori hanno annunciato a sorpresa che GTA Online sarà accessibile a tutti gli utenti PS4, che posseggano o meno un abbonamento PlayStation Plus. ...

"Se non paghi in bitcoin - ti mostriamo mentre vedi porno". Il ricatto mail aGli utenti italiani : "Paga o ti mostriamo mentre vedi i porno", ecco il ricatto di cui sono rimasti vittima nel nostro Paese centinaia di imprenditori, dipendenti di aziende pubbliche, professori universitari, figure istituzionali. Sembra un episodio tratto da Black Mirror e invece è un'inquietante realtà, su cui sta indagando la Polizia Postale, come riportato oggi dal Corriere della Sera.Il contenuto del messaggio minaccioso è sempre lo ...