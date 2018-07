Gli USA accusano la Corea del Nord | Continuano a costruire missili

Usa : oltre le attese a luGlio la fiducia sull'economia dei consumatori : Americani più ottimisti a luglio sull'economia secondo quanto rivela l'indice sulla fiducia redatto dal Conference Board che sale dal 127,1 punti di giugno ai 127,4, superando le stime degli analisti che attendevano 126 punti.

USA - uccide la fiGlia con il sale : madre condannata a 30 anni di carcere : Una condanna a 30 anni di reclusione per una giovane madre, Kimberley Martines, che nel 2016 in South Carolina, negli Stati Uniti, uccise la figlia Peyton di soli 17 mesi. La donna costrinse la piccola a mangiare un'enorme quantità di sale. Deliranti le motivazione dell'insano gesto: lo avrebbe fatto solo per attirare l'attenzione del marito dal quale si stava separando. Peyton fu soccorsa immediatamente, tuttavia l'accumulo di liquidi nei ...

L'Ucraina accusa la Chiesa Ortodossa di eseguire Gli ordini di Putin : La ricorrenza del battesimo della Rus' di Kiev è sempre stata un evento dalle forti caratterizzazioni politiche per l'intero mondo slavo. Nel 2013 lo stesso Vladimir Putin presenziò alla cerimonia, ...

Legittima difesa - Bonafede vs stampa : “Mi fa schifo. Indecente l’accusa secondo cui voGliamo far sparare di più” : “Quello che passa tra le righe dei giornali in questi giorni è l’idea che qualcuno vorrebbe far sparare di più in Italia. E’ un’accusa Indecente, che io rigetto al mittente”. Così, a In Onda (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, attacca la stampa in merito alla legge sulla Legittima difesa. E continua: “Il nostro governo si sta impegnando a far sentire finalmente ai cittadini la presenza dello Stato, anche sul fronte della ...

Russia firma contratto per la consegna di propulsori RD-180 aGli USA - : Il consorzio scientifico-produttivo Energomash e la United Launch Alliance , ULA, hanno firmato un contratto per l'esportazione in USA dei motori a razzo RD-180 ha dichiarato in una intervista con ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Usa - Corea del Nord costruisce nuovi missili intercontinentali? - 31 luGlio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Fonti di intelligence Usa: Corea del Nord costruisce nuovi missili intercont

Sharp Objects conquista Gli USA e sbarca su Sky Atlantic : Amy Adams e Jean-Marc Vallée firmano un successo storico per HBO : Sharp Objects è sicuramente uno dei successi di questo scorcio di stagione e non solo. HBO ha scelto Amy Adams come protagonista di questo nuovo dramma e a mettere il sigillo è stato Jean-Marc Vallè, regista di Big Little Lies sempre per la stessa rete. L'esordio della serie è stato un vero e proprio successo riuscendo a portare a casa importanti ascolti ed equiparandosi all'esordio di Westworld nel 2016. La rete gongola ma i fan un po' meno e ...

Usa : una donna rapisce il bimbo di 6 mesi alla vicina e Gli dà fuoco : Un bambino di sei mesi, Levi Cole Ellerbe, rapito dalla abitazione in cui si trovava da una vicina di casa, è stato vittima della follia della donna. La madre del piccolo, Hanna Barker, è stata prima aggredita da due persone che si sono introdotte in casa sua dalla porta posteriore dopo aver forzato la serratura. E' stata subito investita da una sostanza chimica che le avrebbero spruzzato negli occhi. Il fatto è accaduto il 17 di luglio, alle 21 ...

Conte-Trump - incontro alla Casa Bianca/ Vertice Usa-Italia - Salvini esulta per Gli elogi del tycoon : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:54:00 GMT)

Stati Uniti-Asia : segretario Stato Pompeo - Usa voGliono intensificare partnership con area indo-pacifica : "Oggi, annuncerò 113 milioni di dollari in nuove iniziative statunitensi per sostenere le aree fondamentali del futuro: economia digitale, energia e infrastrutture", ha aggiunto Pompeo, secondo cui ...

Trump incontra Conte : Gli USA riconoscono la leadership italiana in Libia : Il governo italiano ha ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Un'inziativa in cui Roma avrebbe un ruolo di ...

Bimba abusata da sacerdote - disposto l’allontamento dalla famiGlia della vittima e di due fratelli : È stata allontanata dalla famiglia, e insieme a lei i due fratelli, anche loro minori, la bambina di 10 anni, che la sera di lunedì scorso a Calenzano (Firenze) è stata trovata in un’auto con don Paolo Glaentzer, il parroco settantenne che per questo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Lo ha disposto la Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze e il provvedimento è stato notificato nel ...

Padre orco picchia e abusa delle 3 fiGlie per anni - le ragazze si coalizzano e lo uccidono : Dopo l'ennesima minaccia con un coltello, una delle ragazze ha reagito e ha colpito il Padre, poi sono intervenute le altre due che si sono accanite sul genitore con dozzine di fendenti uccidendolo nella loro casa di Mosca.Continua a leggere