Gli studenti dalla parte di Daisy Osakue

Nuovi corsi e vantaggi per Gli studenti - Unitus presenta l'anno accademico : Tante saranno poi le iniziative dell'università nel mese di settembre: dagli ''open days'' del 12-13-14 al Festival della Scienza dal 24 al 29 settembre. In chiusura, il Rettore ha parlato di due ...

Prestito d?onore per la laurea come all?estero - ma Gli studenti dicono no : «Boicottiamolo» : Investire sul proprio futuro, nel senso letterale del termine, pagandosi gli studi universitari con il Prestito d?onore: un debito da saldare, però, solo quando si riesce a trovare un...

Savona - ritornano a disposizione deGli studenti le cellette del Priamar : Anche per l'estate 2018, le cellette della Fortezza del Priamar, a Savona, saranno riservate per ospitare gli studenti. "Visto l'orario ridotto della Biblioteca Comunale 'Barrili' e la chiusura del ...

SCUOLA/ Alternanza - un inganno che fa male aGli studenti (e bene a qualcun altro) : FRANCESCA MORRI risponde all'articolo di Roberto Pellegatta sull'Alternanza. "Omette di considerare punti importanti che sono nella quotidiana esperienza di prof, alunni e famiglie"

'Morsi da cimici - invasi dalla muffa in 9 metri quadri' : l'incubo deGli studenti che cercano casa a Parigi : Ma per Luke, 24 anni, trasferirsi dal nativo Minnesota nella capitale francese per un master in Economia Internazionale è stato, piuttosto, l'inferno. Luke vive in un edificio in rovina, nascosto ...

Gioventù per i Diritti Umani informa Gli studenti di Taiwan sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo : Il tour è proseguito in modo simile presso l'Università Jinwen della Scienza e della Tecnologia, l'Università Nazionale dell'Istruzione di Taipei, la scuola superiore cattolica Fu Jen, la scuola ...

L'allarme delle aziende : «Mancano 1.200 periti». Ma Gli studenti crescono : BOLOGNA - La stima dei 1.000 periti mancanti all'anno è anche ottimistica. Perché se si fa una proiezione , per difetto, dei dati più recenti elaborati dalla Camera di Commercio emerge che le imprese ...

Aperti agli stranieri - «sbagliano» le superiori e non vanno nei musei. Ecco Gli studenti medi : E poi ci sono due elementi inaspettati: «I ragazzi non fanno sport fuori da scuola e non sono mai andati in un museo con i genitori, dato impressionante per una città come Bologna, da sempre molto ...

Maturità - perché il boom di 100 e lode al Sud è una farsa che fa male aGli studenti meridionali : Puglia, Campania e Lazio le regioni con il più alto numero di studenti che agli ultimi esami di Maturità hanno ottenuto il massimo dei voti. Possibile che al Sud esistano così tanti "cervelloni" rispetto al Nord? La risposta, infatti, è che non è possibile. Il che rappresenta una farsa che danneggia innanzitutto gli studenti del Sud.Continua a leggere

Turista stuprata a Napoli - tre studenti accusati. I messaggini finiscono aGli atti : 'Mi è sembrato che ti piacesse' : Violentata a più riprese in pieno centro cittadino. Abusata per ore da tre studenti conosciuti nel corso di una festa di studenti universitari. È accaduto nei pressi di via Mezzocannone, lo scorso tre ...

TERNI - STUDENTI STRANIERI NEGli ARCHIVI STORICI DELLA DIOCESI : TERNI Trentasei STUDENTI provenienti da università di diverse parti del mondo, quali Cina, Corea, ma anche Alaska e altri stati degli Usa, guidati dai docenti prof. Nikolas Sarris, Marco Di Bella e Nella Poggi, dal mese di giugno stanno effettuando stage pratici di ...

Accordo fra Università e Trentino Volley per Gli atleti studenti : Per la cronaca, sono passati per il programma TOPSport dell'Università di Trento due ex giocatori della Trentino Volley: Matteo Burgsthaler , che proprio in questi giorni si è laureato alla ...