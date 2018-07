Gli italiani e lo stress da scatto perfetto “fotografati” da Huawei

Sanità - livelli italiani miGliorano ma Campania e Calabria a fondo : Migliora, tra le regioni italiane, la capacità di garantire i livelli Essenziali di Assistenza (Lea): rispetto allo scorso anno passano da 5 a 2, ovvero Campania e Calabria, le regioni...

Ultimi sondaggi politici - quanto sono graditi Salvini e Di Maio daGli italiani? : Gli Ultimi sondaggi politici IPSOS trovano vincenti Salvini e Di Maio, in vetta alle classifiche di gradimento degli italiani. Il governo Conte sembra ottenere giudizi positivi da parte dei cittadini. Il 61% degli intervistati, quasi due terzi degli italiani, pensano che il governo giallo-verde stia facendo un buon lavoro. Tra gli elettori del M5S e della Lega, le percentuali di gradimento salgono addirittura sopra il 90%. A non gradire affatto ...

Sondaggi : come voterebbero oggi Gli italiani : Un'inversione di tendenza che non consente però al partito di Di Maio di riprendersi lo scettro di prima forza politica del paese. La Lega, infatti, pur perdendo lo 0,4 per cento, resta davanti ai ...

Volo cancellato - odissea finita per Gli italiani bloccati a Rodi : Volo cancellato, odissea finita per gli italiani bloccati a Rodi I disagi hanno coinvolto oltre tremila passeggeri da tutta Europa. Della situazione del Volo Blue Panorama si era interessato anche Enac, l'aereo ripartirà in serata Parole chiave: ...

Aggressione Osakue - atto di razzismo inconcepibile : Gli italiani si scusano con Daisy : Daisy Osakue è stata la sfortunata protagonista di un’Aggressione razzista in quel di Torino, l’italiana ha postato le sue foto ricevendo scuse e solidarietà “Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l’Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta “malattia” ovvero il razzismo. Grazie a tutti i messaggi di supporto e di amore che sto ricevendo in queste ...

Patente : più di 6 milioni Gli italiani bocciati al primo tentativo : Uno dei momenti più attesi nella vita da milioni di neo-maggiorenni è certamente il momento in cui possono sostenere il tanto atteso esame per ottenere la Patente di guida, ovviamente dopo essersi adeguatamente preparati per la teoria e la pratica. L’attesa è legata, ovviamente, alla possibilità di diventare più indipendenti e muoversi liberamente senza restrizioni. Ma se per tanti ottenere la Patente di guida non è stato poi così ...

Gli italiani - il razzismo e l’incapacità di Salvini di assumersi le sue responsabilità : Lasciate perdere per un secondo le nazionalità di vittime e carnefici: l'Italia di questo ultimo mese non è sicura e il ministro alla sicurezza (che sulla percezione ha costruito le sue fortune) evidentemente non riesce (o non vuole) farsi carico di fatti che lui stesso dovrebbe evitare, condannare. Le possibilità sono due: o il ministro è palesemente inefficace e ammette che la situazione non è sotto controllo oppure si prende la responsabilità ...

Carta Rei - reddito inclusione/ Come fare domanda - requisiti : quanto darà lo Stato aGli italiani in difficoltà : Carta Rei, reddito inclusione: Come fare domanda, requisiti e quanto darà lo Stato agli italiani in difficoltà. Le ultime notizie sulla misura a sostegno delle famiglie poco abbienti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Dario Fo tra Gli italiani della Repubblica - la sua biografia on line nella Treccani : Dario Fo, l'artista premio Nobel per la letteratura nel 1997, entra ne "Gli Italiani della Repubblica", sezione dell'enciclopedia Treccani su internet. Una vasta rete di informazioni a disposizione per imparare a conoscere uno degli Italiani più illustri del ventesimo secolo. Dall'infanzia alla passione per il teatro e le storie, fino alla svolta politica e all'incontro con Franca Rame.Continua a leggere

Caldo : le temperature minime “tropicali” tengono sveGli 12 milioni di italiani - ecco quali sono i veri nemici del riposo : Le temperature minime “tropicali” tengono svegli durante la notte circa dodici milioni di italiani che soffrono di insonnia accentuata dal Caldo notturno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che le condizioni per garantire un buon riposo dipendono molto anche dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione corretta. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, ...

Sondaggi : cosa pensano Gli italiani del governo Conte e chi sono i ministri più apprezzati : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...