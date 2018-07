Gli incendi devastano la California | almeno 8 morti e 7 dispersi | “mai vista una tale

Incendi Sardegna : allerta arancione da Gallura fino a Campidano e CaGliari : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, che interesserà la Gallura, il Logudoro e il Marghine, l’Alto Oristanese e tutto il Campidano fino anche la zona di Cagliari. Il pericolo, spiega il bollettino della Protezione civile, è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le ...

Almeno 7 morti per Gli incendi in California : Di cui sei a causa del Carr Fire, che ha bruciato una superficie di più di 360mila chilometri quadrati a nord di Sacramento The post Almeno 7 morti per gli incendi in California appeared first on Il Post.

Incendiò i rifiuti all'isola ecologica Preso piromane : tradito daGli abiti : TORRE DEL GRECO - Incendiò i rifiuti all'isola ecologica, tra cui plastica e provocò un vasto incendio, Preso piromane: tradito dagli abiti. La polizia municipale di Torre del Greco, grazie ad alcuni ...

Incendi di sterpaGlie lambiscono case nel Trapanese : Molta paura nel pomeriggio tra i numerosi villeggianti nella località balneare di Tre Fontane per un Incendio di sterpaglie e alberi che ha lambito le case. Diverse le vie interessate dal rogo che ha creato allarme in particolare nella zona di via Palermo. Sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo Incendi di sterpaglie lambiscono case nel Trapanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Non si sa ancora quanti siano i dispersi neGli incendi in Grecia : La storia della piccoline morte a Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Allerta incendi : alto rischio nel CaGliaritano : Nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile: resta alto il pericolo incendi per la giornata di domenica 29 luglio, nel Cagliaritano. L’attenzione sarà quindi rinforzata, in quanto “le condizioni sono tali che – puntualizza il nuovo Bollettino diramato dalla Protezione Civile – a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con ...

Grecia - trovate le gemelline disperse neGli incendi : sono morte tra le braccia dei nonni : In Grecia aumenta ancora il bilancio delle vittime degli incendi dei boschi che circondano Atene: 88 i morti accertati, comprese le piccole Sophia e Vassiliki, le due gemelline di nove anni al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso. I cadaveri delle due bambine sono stati identificati.Continua a leggere

Grecia - sono 88 vittime deGli incendi : 16.36 Con il decesso di una donna di 42 anni ricoverata in gravi condizioni,è salito a 88 il numero dei morti causati dagli incendi che hanno devestato le località balneari a est di Atene. Lo riferisce il quotidiano Khatimerini. Si è spenta la speranza anche per le gemelline di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche fin da lunedì scorso. Le piccole sono morte tra le braccia dei nonni, anch'essi vittime degli incendi nei pressi di Rafina. ...

Morte le gemelline di 9 anni disperse durante Gli incendi in Grecia : Sono Morte le due gemelline di 9 anni disperse dopo gli incendi che hanno devastato le località balneari a est di Atene. Secondo quanto riferito dal quotidiano greco "Khatimerini", i corpi delle due piccole, Vassiliki e Sofia Filippopoulou, sono stati identificati venerdì sera.Nel corso della mattinata dello stesso giorno, i genitori avevano fornito effetti personali e materiale supplementare per le analisi del Dna all'istituto di ...

Grecia - sono 88 i morti neGli incendi : identificati 4 minori : Continua ad aggravarsi il bilancio degli incendi in Grecia: è salito a 88 il numero delle persone rimaste uccise negli incendi di lunedì scorso a Est di Atene, tra cui sono stati identificati quattro minorenni. Il bilancio delle vittime è stato aggiornato dal ministero della Sanità, che ha riferito del decesso di una quarantenne in ospedale, aggiungendo che sono una decina le persone ancora in gravi condizioni. Tra le 88 vittime sono state ...

Caldo record - in tilt pure la Manica. Svezia in ginocchio per Gli incendi : Parigi - Ancora caos ieri nel tunnel sotto la Manica. E a lungo è rimasta bloccata Montparnasse , una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. I due episodi sono dovuti alla tremenda ondata di ...

Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa? : È una tesi che circola più in Italia che in Grecia, dopo gli 80 morti dei giorni scorsi, ma circola: siamo andati a vedere dati, contesti e ipotesi The post Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa? appeared first on Il Post.

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati tutti i resti - oggi ConsiGlio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...