Gli appuntamenti Cori Piemontesi a Verbania e nel VCO Il 31 luglio Chiesa di Fondotoce

Appuntamenti macroeconomici del 31 luGlio 2018 : Martedì 31/07/2018 01:30 Giappone, Spese reali famiglie, mensile, preced. -0,2%, 01:30 Giappone, Tasso disoccupazione, preced. 2,2%, 01:50 Giappone, Produzione industriale, mensile, atteso -0,4%; ...

Appuntamenti e scadenze del 31 luGlio 2018 : Martedì 31/07/2018 Appuntamenti : FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria Banca d'Italia - Ita-coin; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e ...

Appuntamenti macroeconomici : settimana del 30 luGlio 2018 : 0,4%, 11:00 Unione Europea, Fiducia economia, preced. 112,3 punti, 11:00 Unione Europea, Fiducia consumatori, preced. -0,5 punti, 11:00 Unione Europea, Clima affari, preced. 1,39 punti, 11:00 Unione ...

Appuntamenti e scadenze : settimana del 30 luGlio 2018 : Mercoledì 01/08/2018 Appuntamenti : FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a ...

Proseguono Gli appuntamenti anche per i più piccoli di "Estate al Forte 2018" : Immancabili come sempre gli spettacoli serali di danza, musica e teatro in Pineta Tarabella, tra cui l'ottava edizione della rassegna musicale giovanile "Rock in Forte" lunedì 30 luglio, con un ...

Estate 2018. Gli appuntamenti di questo fine settimana in provincia di Trapani : Ancora un fine settimana ricco di eventi quello di fine luglio, a cominciare da: Trapani Sapori, odori, colori, voci tipici dei Mercati fanno da atmosfera ad uno degli eventi gastronomici più ...

Be Here - Bologna Estate 2018 - Gli appuntamenti di sabato 28 - domenica 29 e lunedì 30 luglio : Teatro di terra spettacolo http://www.BolognaEstate.it/teatro-delle-ariette-1 ore 18 Serre dei Giardini Margherita Olè funday family lab, evento dedicato alle famiglie con laboratori e spettacoli tra ...

Al via Ericestate. Circa ottanta Gli appuntamenti in programma - tra cinema - jazz... : Al via Ericestate. Circa ottanta gli appuntamenti in programma, tra cinema, jazz, spettacoli per ragazzi, street art, concerti pop, incontri, conferenze, musica classica. Il cartellone - che interesserà, da luglio a settembre, lo storico borgo medievale ma anche il lungomare ...

Continuano Gli appuntamenti con 'Estate ragazzi' di Boissano e Toirano : Siamo ormai alla conclusione del primo mese dell'Estate ragazzi organizzato dai Comuni di Boissano e Toirano e per l'occasione domani sera, Venerdì 27 luglio, alle ore 20,00, si terrà in piazza Govi a ...

Estate Romana : Gli appuntamenti dal 27 luglio al 2 agosto : Roma – Tanti appuntamenti nella nuova settimana dell’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma basta seguire il nuovo account Cultura ...

Be Here - Bologna Estate 2018 - Gli appuntamenti di venerdì 27 luglio : Fino al 30 luglio il festival pianistico porta a Imola i migliori talenti da tutto il mondo. http://www.BolognaEstate.it/rassegne/imola-summer-piano-academy-festival

Appuntamenti e scadenze del 26 luGlio 2018 : Giovedì 26/07/2018 Appuntamenti : BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi Giovedì 26/07/2018 Appuntamenti : BCE - Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi Giovedì 26/07/2018 Aziende : Sias - CDA - Risultati di periodo ...

Appuntamenti macroeconomici del 26 luGlio 2018 : Giovedì 26/07/2018 01:50 Giappone, Prezzi servizi, annuale, atteso 1%; preced. 1%, 08:00 Germania, Indice GFK, atteso 10,7 punti; preced. 10,7 punti, 08:45 Francia, Fiducia consumatori, mensile, ...

Feste sull'aia con soste golose e trebbiatura : Gli appuntamenti della zona : E dopo il cibo, arte e musica: per le vie del borgo, mostre di pittura e fotografia, mentre nella piazzetta del collegio, in una nuova area spettacoli, si balla e ci si diverte con live music. Festa ...