Giulianova | dipendente Asl offende senegalese | ' Qua non c' è il veterinario'

(Di martedì 31 luglio 2018) Ibrahima Diop,di 39 anni ma residente in Italia dal 2000, ha raccontato di essere rimasto vittima di un episodio di razzismo. Doveva rinnovare il libretto sanitario e si era recato agli uffici territoriali della Asl di Teramo, a. Una volta arrivato, unl'ha insultato. "Qua non c'è il" ha affermato l'impiegato, rivolgendosi a Diop. Quest'ultimo, allibito, se n'è andato ed ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Diop, che ha un figlio di 16 anni ed ha una moglie italiana, ha asserito di aver sporto denuncia anche per suo figlio perché non è giusto che venga definito in tal modo quando va in giro. Adesso l'Asl di Teramo ha deciso di avviare un'indagine interna. Prossimamente ascolterà sia i dipendenti che hanno assistito alla scena, venerdì scorso alle 11:30, che utenti esterni....