Giro di Vallonia 2018 | tappa e maglia per il giovane belga Quinten Hermans

Giro di Vallonia 2018 : terza tappa a Eiking - ma Fabio Aru dà spettacolo nel finale! Attacchi a ripetizione sulle cotes… : Due indizi fanno una prova e quanto visto oggi sulle strade del Giro di Vallonia ha consegnato una garanzia: Fabio Aru è tornato alla grande, ha smaltito la delusione per il ritiro forzato dal Giro d’Italia e può contare su una gamba eccezionale. Ieri aveva attaccato nel finale, oggi scatti a ripetizione sulle temutissime cotes della terza frazione (169 chilometri da Chimay a La Roche-en-Ardenne). Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ...

Giro di Vallonia - Fabio Aru sta tornando : oggi tappa sulle cotes - si aspetta l’azione del Cavaliere. Lo scatto di ieri… : Fabio Aru ieri ha battuto un colpo al Giro di Vallonia, ha attaccato nel finale e ha fatto capire di essere sul pezzo: il Cavaliere dei Quattro Mori sembra avere trovato la gamba giusta dopo il ritiro al Giro d’Italia e ha dato un segnale importante. Il sardo si sta cimentando nella piccola corsa a tappe in Belgio proprio per trovare la miglior forma possibile in vista dei grandi appuntamenti previsti per la seconda parte di stagione. Ieri ...

Giro di Vallonia 2018 - segnali di Fabio Aru! Scatta nel finale e chiude tra i primi. Ottimismo verso la Vuelta : Lo scatto che tutti si aspettavano, il tentativo coriaceo atteso da due mesi, la prova che la condizione di forma è in crescita e che la seconda parte di stagione può regalare delle soddisfazioni importanti. Fabio Aru c’è, ha risposto presente, ha dato un segnale di rilievo dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia a causa di problemi fisici: il Cavaliere dei Quattro Mori si era presentato alla Corsa Rosa con grandi ambizioni e invece ...

Giro di Vallonia 2018 : Tim Wellens vince la seconda tappa e diventa leader. Fabio Aru ci prova nel finale : Trionfo di Tim Wellens nella seconda tappa del Giro di Vallonia, 167 km da Villers-La-Ville a Namur. Il belga della Lotto-Soudal ha fatto la differenza sulla penultima côte e poi ha regolato in volata il gruppetto al comando, prendendosi anche la maglia di leader. Alle sue spalle Pieter Serry e Quentin Pacher. Buona prestazione anche di Fabio Aru, che ha attaccato sull’ultima salita. Subito dopo il via parte la fuga di giornata formata da due ...

Ciclismo - Giro di Vallonia 2018 : Romain Cardis conquista in volata la prima tappa : Il francese Romain Cardis si impone nello sprint finale al termine della prima tappa del Giro di Vallonia 2018, 193,4 km da La Louviere a Les Bons Villers. Il corridore della Direct Energie brucia in volata i belgi Michael Van Staeyen (Cofidis) ed Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise). Il plotone riesce a ricongiungere la fuga a soli 3 km dall’arrivo. Ottimo lavoro dei sette attaccanti, che hanno sfiorato il sogno di mandare in ...

Giro di Vallonia 2018 : oggi Fabio Aru torna in corsa. Sulle côte del Belgio il sardo vuole tornare protagonista : oggi Fabio Aru sarà al via del Giro di Vallonia, breve corsa tappe che si svolge nell’omonima regione del Belgio. Il Cavaliere dei quattro mori dopo una prima parte di stagione da dimenticare, in cui ha toccato il fondo con il ritiro al Giro d’Italia, è pronto a tornare protagonista. Da oggi per il sardo inizia di fatto una nuova stagione, che ora vede nelle Vuelta e poi nel Mondiale, i due grandi obiettivi. Il percorso del Giro di Vallonia ...

Giro di Vallonia 2018 : il ritorno di Fabio Aru. Il Cavaliere dei Quattro Mori deve ritrovarsi verso la Vuelta : Un programma rivoluzionato, anche a causa dei problemi di salute avuti al Giro d’Italia, che l’hanno costretto al ritiro. Inizio di stagione da dimenticare per Fabio Aru che però ora si lancia a tutta verso questo finale di 2018, che prevede per il sardo la Vuelta, il Mondiale e le classiche di fine annata. Prima, però, ci sarà il ritorno alle gare dopo la Corsa Rosa: dopodomani, 28 luglio, il Cavaliere dei Quattro Mori indosserà ...