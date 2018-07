GIOVANI | MIGRANTI | RAZZISMO Quelle domande che giornali | e social | non vedono

Sfruttamento GIOVANI MIGRANTI - 8 indagati nel Palermitano : Sfruttamento giovani migranti, 8 indagati nel Palermitano Secondo le indagini, i minori non accompagnati ospiti di una struttura d'accoglienza sarebbero stati impiegati in nero in pizzerie e campi agricoli. Interdetti dall'esercizio commerciale i presunti responsabili Parole chiave: ...

Migranti - rapporto sui minori : le GIOVANI indotte a prostituirsi per mangiare o per passare il confine a Ventimiglia : Vengono indotte a prostituirsi per pagare i passeurs e varcare il confine o per reperire cibo o un posto dove dormire. Non accade dall’altra parte del mondo, ma alla frontiera di Ventimiglia alle minorenni in transito provenienti per lo più dal Corno d’Africa e dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Si tratta del cosiddetto survival sex, fenomeno descritto nel rapporto ‘Piccoli schiavi invisibili 2018’ diffuso da Save the Children a pochi ...

Spari contro migranti a Latina - denunciati 3 GIOVANI : Spari contro migranti a Latina, denunciati 3 giovani Spari contro migranti a Latina, denunciati 3 giovani Continua a leggere L'articolo Spari contro migranti a Latina, denunciati 3 giovani proviene da NewsGo.

'Ci hanno aggredito mentre andavamo a ritirare il diploma' - la denuncia di due GIOVANI migranti : Due giovani migranti aggrediti mentre andavano a scuola ritirare il diploma. E' accaduto in via dell'Usignolo, nella zona di Villagrazia. Un ragazzo del Ghana e una ragazza della Guinea hanno ...

Ragusa - percorso di volontariato per GIOVANI migranti : Ventidue migranti dopo una fase di formazione, saranno occupati in lavori di pubblica utilità in aree del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Gianluigi Rubiu - Udc - contesta il progetto 'Cumentzu' destinato ai migranti : «La Giunta Pigliaru si concentri sui GIOVANI sardi». : Nel frattempo la Regione si concentra sui migranti, abbandonando al loro destino le criticità dei comparti strategici dell'economia. Il progetto denominato Cumentzu andrebbe declinato a favore dei ...

Merkel : collaboreremo con l’Italia sui migranti e sulla disoccupazione GIOVANIle : «l’Italia è uno dei paesi che accoglie e ha accolto molti migranti», intendiamo «collaborare molto strettamente» su questo tema. «Anche la Germania è colpita molto direttamente», dunque è interesse di tutti. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte. ...

Migranti - il mercato della prostituzione GIOVANIle tra la Nigeria e l’Italia - spiegato : La tratta di ragazze dalla Nigeria all'Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi più persistenti e difficili da contrastare. L'Italia è tra le destinazioni principali di questo business. Il fenomeno è però ben mimetizzato e molto più complesso di quanto appare. In questo longform interattivo realizzato da The Visual Agency per Visualeyed e pubblicato in esclusiva da Il Sole 24 Ore, vengono ricostruiti il dietro le quinte del ...

Migranti italiani : in 5 anni all'estero 500mila GIOVANI e 3 su 10 potrebbero farlo a breve : Oltre mezzo milione di italiani hanno lasciato il Belpaese negli ultimi cinque anni cancellandosi dalle rispettive anagrafi di residenza. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Istat...

Migranti sbarcati a Catania - i due GIOVANI somali sono morti abbracciati : sono morti abbracciati i due giovani somali trovati senza vita a bordo della nave Diciotti sbarcata nelle scorse ore a Catania con a bordo...