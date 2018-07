Giochi - il Coni propone ufficialmente la candidatura delle Alpi : Il Coni propone ufficialmente la candidatura delle Alpi: Cortina, Milano, Torino con le appendici della Valtellina e delle montagne olimpiche. Lo fa strappando al Cio, il comitato olimpico internazionale, la disponibilità a stravolgere le regole e consentire per la prima volta nella storia una candidatura senza l’indicazione di una città, ma con tr...

L'ultima carta del Coni : candidatura unitaria oppure Giochi a Milano : Roma L'ultima carta di Malagò per la candidatura olimpica è quella che gioca da giorni. E che rispecchia i voleri del Governo. Una candidatura condivisa tra Milano, Torino e Cortina che possa essere approvata domani nel Consiglio Nazionale del Coni. Il numero uno dello sport italiano punta su uno dei pilastri, forse quello più importante, su cui fondare il sogno a cinque cerchi per il 2026. "O tutti insieme o si va al voto", il richiamo di ...

Giochi - il Coni vuole la candidatura a tre. Sì di Cortina e Milano - Torino rilancia : Quarantotto ore separano le Olimpiadi delle Alpi, del Nord Italia, da quelle del solo Nord-Est, una versione mutilata e che sarebbe anche l’epilogo di una frattura politica. In ogni caso più debole e forse perdente a livello internazionale, perché frutto di uno scontro che nessuno ha saputo, o voluto, ricomporre. Di un Paese diviso che non sa mette...

Giochi - il Coni vuole la candidatura a tre. Sì di Cortina e Milano - Torino rilancia : Il Coni, il comitato olimpico, ha deciso che non ci saranno rinvii: l'Italia deve indicare al mondo la sua candidatura e non può aspettare oltre. 'Il governo ci ha chiesto di verificare la ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino è in pole per i Giochi'. Lunedì incontro al Coni : ...ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia sulla Candidatura di Cortina e delle Dolomiti alle Olimpiadi 2026 oggi a sulla Piana del Cansiglio tra Belluno e Treviso alla festa dei Veneti nel Mondo. '...

Martedì il Coni decide : Milano ottima candidata ai Giochi invernali 2026 : E quella di Martedì per lo sport italiano sarà una giornata decisiva. Al mattino la Giunta nazionale del Coni, al pomeriggio dalle ore 15 il Consiglio nazionale che deciderà quale città italiana tra ...

Kasper : "Giochi 2026? Milano nel cuore ma scelta spetta al Coni" : Milano con l'Expo 2015 e con il piccolo test event del Castello Sforzesco per la gara di coppa del mondo di fondo in centro di Milano ha dato chiari messaggi, le cose sono più o meno esistenti e dal ...

Il governo dà il via libera alla candidatura ai Giochi. E il Coni sceglierà la città : alla fine il governo ha deciso per il via libera. Passando la palla al Coni per la scelta della città che dovrà candidarsi per le Olimpiadi del 2026. Sul campo ci sono gli scontri tra la Cortina del governatore Zaia (Lega) e la Torino della grillina Appendino,"Il Consiglio dei ministri - si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi - preso atto della volontà espressa dai Comuni di Cortina, Milano e Torino di candidarsi a ospitare i Giochi ...

Olimpiadi 2026 - il governo : 'Giochi low cost - decida il Coni' : Il governo per ora resta neutrale e lascia al Coni la decisione su chi candidare fra Torino, Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. 'Ora aspettiamo il Coni e vediamo che tipo di proposta ...

Giochi'26 : Coni'in attesa dossier Torino' : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Dopo aver ricevuto in via ufficiale i dossier di Cortina e Milano ed aver incontrato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha illustrato il progetto della sua città ...

Giochi'26 : Coni'in attesa dossier Torino' : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Dopo aver ricevuto in via ufficiale i dossier di Cortina e Milano ed aver incontrato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha illustrato il progetto della sua città ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi - ottimo inizio del Setterosa : Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro. Un Poker di Bianconi, mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e ...

Due studenti finalisti ai Giochi matematici della Bocconi : Il prossimo anno l'Istituto, facente parte della rete di scuole della Toscana Scienza Ludica, introdurrà laboratori di robotica e coding dall'Infanzia alla Secondaria di I grado.