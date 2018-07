Giappone - produzione industria : -2 - 1% : 3.28 Cala per il secondo mese consecutivo la produzione industriale in Giappone: a giugno la flessione è pari al 2,1%, dal -0,2% del mese precedente. Il ministero dell'Economia ha comunque mantenuto il giudizio invariato sull' output, con una tendenza definita 'in lieve recupero'. Dinamica che è stata confermata anche nella consueta indagine del governo: le aziende manifatturiere si attendono una ripresa del 2,7% a luglio e del 3,8% in agosto.

Giappone - produzione industriale confermata in calo : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di ...

Giappone - produzione industriale confermata in calo : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di maggio dello 0,2% .

Giappone : crescita produzione industriale confermata al 4 - 2% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto alla crescita del 2,6% della lettura finale di aprile, ...

Alluvioni in Giappone fermano produzione automotive. Stop per Mitsubishi - Mazda e Daihatsu : TOKYO - Le forti inondazioni che hanno colpito il Giappone, stanno creando non pochi problemi - oltre che alla popolazione - anche al sistema industriale del Paese, compreso il settore automotive....

Alluvioni Giappone : Mazda e Mitsubishi riaprono impianti - ma produzione non ancora a pieno regime : TOKYO - Mazda e Mitsubishi Motors, due delle case automobilistiche Giapponesi costrette a interrompere le operazioni a causa dell'emergenza maltempo, hanno riaperto gli impianti nelle zone...

Giappone - crescita contenuta per i prezzi alla produzione : crescita contenuta per i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,2% nel mese di giugno rispetto al +0,6% di maggio. Su anno i ...

Giappone - produzione in calo meno delle attese : Frena la produzione nelle fabbriche Giapponesi, ma meno delle previsioni . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice ...

Giappone : crescita produzione industriale al 4 - 2% in maggio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto al 2,6% della lettura finale di aprile , 2,4% in marzo, ...

Giappone : a maggio prezzi produzione +1% su anno : Roma, 26 giu. (AdnKronos/Dpa) – A maggio i prezzi alla produzione sono aumentati dell’1% su base annua. Lo rende noto la Banca del Giappone. Si tratta di un dato in linea con le aspettative e invariato rispetto al precedente mese di aprile. Su base mensile, si è registrato un rallentamento con una diminuzione dello 0,1% dopo l’aumento congiunturale dello 0,2% di aprile. L'articolo Giappone: a maggio prezzi produzione +1% su ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista al 2 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in aprile la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,6% annuo, in miglioramento rispetto al 2,5% della lettura preliminare e contro il 2,4% del dato ...

Giappone - prezzi produzione in accelerazione a maggio : Teleborsa, - Accelerano i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,6% nel mese di maggi o rispetto al +0,2% di aprile. Su anno i ...