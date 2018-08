Getta a terra e prende a calci il suo cane sul lungomare | un uomo denunciato a Rimini 

lastampa

(Di martedì 31 luglio 2018) Lancia aile lo, alcuni passanti salvano l’animale e chiamano la polizia che identifica l’e lo denuncia per maltrattamenti di animali. È successo la notte scorsa verso l’una a Rimini, suldi San Giuliano Mare, dove gli agenti chiamati da alcuni turisti sono intervenuti per sedare una lite in corso. ...