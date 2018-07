Germania | servizi sicurezza smentiscono accuse aiuto a Afd

Migranti - la Germania spende 35 euro - come l’Italia. Ma con quei soldi li forma al lavoro. Poi offre servizi ai rifugiati : Corsi di lingua, ma anche lezioni su usi e costumi del Paese, tre pasti, l’assicurazione sanitaria e perfezionamenti professionali. Con gli stessi 35 euro al giorno che l’Italia spende per garantire a un migrante nella maggior parte dei casi giusto vitto e alloggio, in Germania viene preparata la strada per formare un futuro lavoratore. Infatti, mentre i nostri richiedenti asilo, una volta ottenuto lo status di rifugiati, finiscono ...