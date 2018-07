Genoa | è fatta per Favilli | in dettagli economici dell’affare

Calciomercato Genoa - è fatta : arriva l’attaccante per Ballardini : 1/11 ALFREDO FALCONE ...

Genoa - è fatta per un attaccante argentino classe '97 : Secondo quanto riferito da Sky Sport è fatta per il trasferimento di Claudio Spinelli dal Tigre al Genoa . L'attaccante argentino classe '97, nell'ultima stagione in prestito al San Martin , arriva per circa 6 milioni di euro.

Genoa - è fatta per Lisandro Lopez : ecco la formula dell’acquisto : Lisandro Lopez prossimo alla firma col Genoa, la formula dell’acquisto da parte di Preziosi è quella di un prestito con diritto di riscatto Lisandro Lopez si appresta a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. Il centrale difensivo che nella scorsa annata ha giocato all’Inter, è rientrato al Benfica dal prestito coi nerazzurri, ma non rimarrà molto in terra portoghese. E’ infatti ad un passo l’accordo con il ...

Genoa : torna Mandragora? Ed è fatta per Marchetti : Le mani del Genoa su Federico Marchetti. L'addio, prossimo, di Mattia Perin , in orbita Juve, impone ai rossoblù di andare alla ricerca di un numero uno da mettere a disposizione di Ballardini per la ...