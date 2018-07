Gemitaiz dà del “cornuto” a Matteo Salvini e incita i fan | “Scriviamo tutti sulla sua

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) C’è un nuovo capitolo nello scontro tra il rappere il ministro dell’Interno. Nei giorni scorsi infatti, durante un suo comizio a Comacchio, il leader del Carroccio ha ironizzato sui recenti attacchi di alcuni cantanti che avevano criticato le sue politiche in tema di immigrazione: “Quando mi han detto ti ha attaccato Ghali, e chi è Ghali? Ho chiesto a mio figlio e mi ha detto, ‘Come, è un rapper!’ ‘Ti ha attaccato’. E chi c***o è? Allora capisco che son vecchio. Alzi la mano chi non sa chi è… questo mi conforta. Questo mi dice che c’è ancora speranza su questo pianeta”. Parole che sono state immortalate con un video che ha subito spopolato sui social. Non si è fatta attendere la replica diche nelle sue Instagram Stories ha ripreso parti del comizio in cui il Ministro lo aveva citato: ...