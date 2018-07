Gdf sequestra oltre 300 chili di sigarette di contrabbando nel Napoletano

Evasione - Gdf sequestra immobili e denaro : ANSA, - MILANO, 31 LUG - I militari della Guardia di Finanza di Sarnico , Bergamo, hanno concluso i sequestri avviati in concomitanza con l'arresto di due imprenditori dell'Alto Sebino operanti nel ...

Droga - Gdf sequestra beni per 2mln : ANSA, - CAGLIARI, 26 LUG - beni per quasi due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari ad un gruppo criminale con base operativa a Villacidro e ramificazioni fino in ...

Contrasto abusivismo commerciale - la Gdf sequestra capi abbigliamento contraffatti : Chieti - Continua l’attuazione del piano straordinario a Contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione messo a punto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Chieti. Nella giornata del 18 u.s., i militari appartenenti alle Fiamme Gialle di Vasto e Lanciano, nell’attuare il piano straordinario a Contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, hanno effettuato il sequestro di circa 360 capi di abbigliamento ed ...

Padova : Gdf sequestra oltre 100mila giochi per il mare e altri giocattoli pericolosi (2) : (AdnKronos) - Questi prodotti erano pronti per essere spediti in buona parte del Nord-Est e per essere immessi in commercio, per un valore di mercato di oltre 400.000 euro. Il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova ai fini della prevista sanzione amministrativa che va da u

Gdf sequestra maglie contraffatte di Cristiano Ronaldo : sequestrate magliette per bambini contraffatte del calciatore Cristiano Ronaldo e di altri grandi campioni protagonisti dei Mondiali in Russia e una persona denunciata: è il bilancio di un’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza Grosseto contro l’abusivismo commerciale e della vendita di materiale contraffatto. Durante un controllo i militari della tenenza di Orbetello hanno individuato un venditore ...

Mafia : Gdf Palermo sequestra aziende per 21 milioni di euro : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Beni per circa 21 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di aziende leader nel settore immobiliare e del commercio di carni. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, ...

Mafia : Gdf Palermo sequestra aziende per 21 milioni di euro (2) : (AdnKronos) – Gli accertamenti patrimoniali ora condotti sono il frutto, oltre che delle tradizionali attività di ricostruzione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata, di approfondimenti in materia tributaria e di repressione dei fenomeni di riciclaggio. Le investigazioni svolte dal GICO di Palermo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno così permesso di ...

Venezia : Gdf sequestra 1 - 5 kg di cocaina - arrestato spacciatore albanese : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - Le Fiamme Gialle hanno sequestrato un chilo e mezzo di cocaina occultata nel vano scale di un condominio del centro di Camponogara (Ve) e 20 mila euro in contanti. Alle prime luci dell’alba di ieri, i finanzieri della Compagnia di Mirano, coadiuvati dai Baschi verdi e

Verona : evasione fiscale nel settore dell'oro - Gdf sequestra beni per 13 mln (2) : (AdnKronos) - L’attività dei Finanzieri permetteva dunque di smascherare l’effettiva gestione aziendale italiana della società, individuando il conto corrente aperto in Italia dalla stessa utilizzato per il trasferimento all’estero delle somme raccolte, e scoprendo e quantificando quindi l’ingente e

Verona : evasione fiscale nel settore dell'oro - Gdf sequestra beni per 13 mln : Verona, 5 lug. (AdnKronos) - Dalla mattinata odierna la Guardia di Finanza ha in corso di esecuzione un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una società, con sede apparente all’estero ma, di fatto, operante in Italia, attiva nel settore del commercio d’oro e metalli preziosi, scope