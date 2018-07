Gattuso | “leggo che rischio il posto ma lavoro con professionalità”

calcioweb.eu

: Gattuso: 'Leggo tutti i giorni che rischio il posto' - TheGiovi : Gattuso: 'Leggo tutti i giorni che rischio il posto' - sscalcionapoli1 : Gattuso: “Sono tranquillo anche se leggo che rischio il posto. Finché non si chiude il mercato, se ne parlerà sempr… -

(Di martedì 31 luglio 2018) “Leggo tutti i giorni cheil. La tranquillità te la deve dare la professionalità, la voglia, il non lasciare nulla al caso. L’importante è dare il meglio, poi decide chi rappresenta il club”. L’allenatore del Milan Rinosi esprime così sulle voci di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina rossonera. ”Sarei un ipocrita se ti dicessi che le voci di mercato non ci disturbano -aggiunge il 40enne tecnico calabrese in conferenza stampa alla vigilia del match con il Tottenham in programma allo US Bank Stadium di Minneapolis-. I ragazzi sono sempre al telefonino, vanno sul web, leggono tutto e parlano con i procuratori. Anche ai miei tempi era così. Siamo così ma il mercato finché non si chiude se ne parlerà sempre e porta un po’ di malumore. Chi fa l’attaccante sente che arriva un altro attaccante, chi fa il ...