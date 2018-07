Gattuso | “Champions Cup divertente e permette di fare giocare i giovani”

calcioweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) “In questi tornei si vedono ragazzi del ’98, ’99, 2000 ai quali viene data una grande possibilità diad alti livelli. Quindi non è tutto negativo. Anzi, mi dispiace non aver fatto ancorai nostri ragazzini come Tsadjout, Brescianini, Capanni e tutti gli altri”. L’allenatore del Milan Rinocommenta così le parole del tecnico del Manchester United José Mourinho che ha criticato l’International Champions Cup sottolineando che non pagherebbe per vedere una partita senza grandi giocatori in vacanza dopo il Mondiale. “Certo chi paga vuole vedere i campioni ma penso che chi è venuto alle partite si sia divertito in questa tournée -aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Tottenham in programma allo US Bank Stadium di Minneapolis-. Vedere Barcellona-Tottenham è un belvedere, chi ha visto la nostra ...