Fs | Toninelli | con Anas possibili sinergie anche senza fusione

Alitalia : Toninelli - 51% a Italia - in corso interlocuzione con player internazionali : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Una compagnia aerea nazionale con il 51% Italiano e con un partner industriale forte. E’ questo il progetto di rilancio che il Governo intende mette in atto per AlItalia. A illustrarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un’audizione al Senato. “Siamo convinti che AlItalia non vada semplicemente salvata in un’ottica di sopravvivenza ...

Toninelli - ma che stai a fa’ con Fs? : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha annunciato via Facebook i nomi dei nuovi vertici delle Ferrovie: Gianfranco Battisti sarà amministratore delegato e Gianluigi Vittorio Castelli presidente. Si tratta di scelte interne all’azienda che il ministro accompagna con l’invito, tra l’al

Torino : Toninelli - ferma condanna ma non c’è clima razzismo : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Di fronte “ad atti di violenza inaccettabili la condanna è totale e ferma sempre, ma a maggior ragione se fatti per motivi razziali”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato a Skytg24 sull’aggressione a Daisy Osakue. “Spero che vengano perseguiti immediatamente e duramente quei criminali. Penso però che il fatto non sia legato a un clima generale ...

aldo grasso infilza il ministro Toninelli e i suoi continui 'no' - Politica : aldo grasso per il 'Corriere della Sera' Danilo toninelli, il ministro toninelli, il concentratissimo ToniNo è un mito. In pochi giorni ha compiuto alcuni blitz che il suo perenne stato di ...

Sondaggi : il Governo Conte piace agli italiani - Toninelli - Salvini e Di Maio ministri più apprezzati : Un Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera riporta l'alto gradimento per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per il suo Governo. Salvini, Di Maio e Toninelli i ministri più apprezzati, risalta il gradimento del loro operato fra gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Tav - due linee nel governo. Si blocchi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -

Fs - Cda a Toninelli : "Operato in pieno rispetto dello Statuto - tutela contro affermazioni lesive" : Rincara la dose l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che parla di governo dello smantellamento "anche delle idee giuste". Ma il ministro Toninelli - dopo ore di fuoco incrociato - tramite ...

Ferrovie dello Stato - cda azzerato contro Toninelli : “Rispettato lo statuto. Pronti a azioni di tutela della nostra reputazione” : Il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di cui il ministro Danilo Toninelli ha deciso la decadenza, minaccia “azioni di tutela” della propria “reputazione e professionalità” contro il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il cda ha diffuso una nota in cui, “in riferimento a quanto dichiarato dal Ministro”, sottolinea di “essersi attenuto strettamente e diligentemente alle ...

Tav - Foietta : chiesto incontro a Toninelli - ma muro di silenzio : Torino, 27 lug., askanews, - 'Non sono solito commentare le decisioni politiche, ma mi pare che in questo momento ci sia molta confusione. Quindi mi sembra sempre vieppiù necessario un chiarimento. ...

Tav - Salvini avverte Conte e Toninelli : “Si deve andare avanti e non tornare indietro” : Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini lancia un avvertimento al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro Danilo Toninelli e a tutto il MoVimento 5 Stelle sulla Tav, un'opera che secondo il ministro dell'Interno deve "andare avanti". "Dal punto di vista personale per me è meglio andare avanti e non tornare indietro", afferma Salvini.Continua a leggere

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Aereo di Stato Etihad - Toninelli - Trenta e Di Maio revocano il contratto : ROMA - I ministri Trenta, Toninelli e Di Maio, stracciano il contratto che Alitalia e Etihad firmarono 3 anni fa per il leasing, a caro prezzo, dell'Aereo di Stato probabilmente più caro del mondo, ...