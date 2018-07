FRANCO BATTIATO STA MALE Voci sull' Alzheimer | l' artista non tornerà più a cantare? L' ode

FRANCO BATTIATO è malato? Le voci : "Non torna a cantare" : Franco Battiato potrebbe avere il morbo di Alzheimer. Queste le indiscrezioni che si stanno rincorrendo in questi giorni sul web ma non sono ancora arrivate conferme C'è una cortina impenetrabile ...

FRANCO BATTIATO sta molto male : Franco Battiato sta molto male . Non si hanno notizie certe di Franco Battiato da otto mesi, quando si è fratturato il femore e il bacino dopo una brutta caduta nella sua casa a Milo, in Sicilia. Poi l'...

FRANCO BATTIATO : età - altezza e peso. Tutto sul cantautore italiano : “ Franco Battiato ” all’anagrafe Francesco nasce a Jonia (CT) il 23 marzo 1945. La sua carriera inizia subito dopo la maturità scientifica, quando si trasferisce prima nella capitale e poi a Milano. Gli esordi lo vedono impegnato nel filone della canzone di protesta, esibendosi in un duo davanti alle scuole; in questa maniera viene notato da Giorgio Gaber che gli propone un contratto discografico, incidendo i primi singoli ...

FRANCO BATTIATO malato - bufala o verità? In un silenzio che fa rumore serpeggia l’ombra dell’Alzheimer : La notizia di Franco Battiato malato ha iniziato a fare il giro della rete in maniera insistente. Assente ormai da mesi dalla scena musicale, il cantautore siciliano non ha più dato notizie di sé dopo la frattura del bacino di qualche tempo fa, dalla quale sembrava essersi ripreso. Pesantissime le indiscrezioni che circolano in questi giorni, alcuna delle quali riguardante un possibile morbo di Alzheimer. A far crescere i sospetti è un amico ...