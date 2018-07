Franco Battiato malato | bufala o verità? In un silenzio che fa rumore serpeggia l’ombra

optimaitalia

: RT @anis_epis: 'Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più'. Le parole di Roberto Ferri ad un 'essere speciale': Franco #Battiato gra… - ernesto06492956 : RT @anis_epis: 'Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più'. Le parole di Roberto Ferri ad un 'essere speciale': Franco #Battiato gra… - OptiMagazine : #FrancoBattiato malato, bufala o verità? In un silenzio che fa rumore serpeggia l'ombra dell'Alzheimer… - anis_epis : 'Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più'. Le parole di Roberto Ferri ad un 'essere speciale': Franco… -

(Di martedì 31 luglio 2018) La notizia diha iniziato a fare il giro della rete in maniera insistente. Assente ormai da mesi dalla scena musicale, il cantautore siciliano non ha più dato notizie di sé dopo la frattura del bacino di qualche tempo fa, dalla quale sembrava essersi ripreso.Pesantissime le indiscrezioni che circolano in questi giorni, alcuna delle quali riguardante un possibile morbo di Alzheimer. A far crescere i sospetti è un amico della cerchia del Maestro, che ha pubblicato L'Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più.Tra i commenti, qualcuno azzarda quindi l'ipotesi più terribile del morbo di Alzheimer, del quale l'artista sarebbe affetto e che avrebbe tenuto per sé, senza coinvolgere i suoi fan.Per il momento, non esistono conferme ufficiali da parte dello staff dell'artista quindi la notizia è da prendere con le dovute riserve. Questi mesi di...