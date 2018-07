Francia | cellulari vietati a scuola Ultime notizie | cosa fanno gli altri paesi con lo

Francia - CELLULARI VIETATI A SCUOLA/ Ultime notizie : Macron e l'ossessione anti-smartphone : CELLULARI VIETATI a SCUOLA. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in FRANCIA. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Cellulari vietati a scuola/ Ultime notizie : niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia : Cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Francia - ok stop cellulari a scuola : 21.22 Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al divieto di usare il cellulare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle scuole superiori fino ai 15 anni di età. "Impegno mantenuto", esulta il presidente Macron. "Le scuole superiori avranno la possibilità, ma non l'obbligo, di adottare il divieto nei loro regolamenti interni".

Francia - divieto di telefoni cellulari a scuola/ Votata la legge voluta da Macron - le opposizioni "Propaganda" : Francia, divieto di telefoni a scuola, la legge per vietare i cellulari agli studenti potrebbe essere approvata: a settembre il via? Già in metà delle scuole francesi non si possono usare(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:21:00 GMT)

La Francia di no ai cellulari in classe. Come funziona in Italia : Roma, 8 giu. , askanews, In Francia dal prossimo autunno niente più cellulari nelle scuole e nelle università: il parlamento transalpino ieri ha adottato un disegno di legge proposto dal partito di ...

In Cina spuntano le corsie per gli smartphone-dipendenti mentre in Francia i cellulari diventano illegali nelle scuole : In Cina sono apparse delle corsie preferenziali decisamente particolari: sono infatti dedicate a chi cammina senza staccare gli occhi dal proprio smartphone L'articolo In Cina spuntano le corsie per gli smartphone-dipendenti mentre in Francia i cellulari diventano illegali nelle scuole proviene da TuttoAndroid.

Francia : votata in prima lettura la proposta di legge sul divieto dei cellulari a scuola : L'uso dei cellulari, nella fattispecie degli smartphone, in classe è stato sempre oggetto di polemiche e discussioni. Infatti, per alcuni questi mezzi elettronici rappresentano un ottimo strumento per l'apprendimento del bambino, tenendo conto del fatto che, ad esempio, Wikipedia ha le stesse funzionalità di una tradizionale enciclopedia, con l'unica differenza che si ottimizzano i tempi di ricerca. Inoltre, secondo il parere di alcune ...

Stop ai cellulari a scuola in Francia : cosa succede negli altri Stati - : Una legge francese introduce il "divieto effettivo" dei telefonini nelle scuole elementari e medie. In molti altri Paesi non esistono norme nazionali e la scelta è degli istituti. In Italia il governo ...

Francia - primo sì del parlamento al divieto dei cellulari a scuola - : L'assemblea francese ha votato, per ora solo in prima lettura, la proposta di legge che punta al "divieto effettivo" dei telefoni nelle scuole e nei licei a partire dall'anno prossimo

Francia - niente cellulari nelle scuole : l’Assemblea approva la legge di Macron : Vietato il telefono cellulare tra i banchi di scuola: la promessa elettorale del presidente francese Emmanuel Macron è diventata legge. l’Assemblea Nazionale di Parigi ha approvato la proposta del partito del premier, La Republic En Marche, che introduce una “interdizione effettiva” dei telefonini nelle scuole e nei collegi a partire dal prossimo anno scolastico. Un provvedimento definito dal governo “un segnale ...

Da oggi in Francia è legge il divieto di utilizzare i cellulari tra i banchi di scuola : Da oggi in Francia è legge il divieto di utilizzare i cellulari tra i banchi di scuola L’Assemblea Nazionale francese ha approvato oggi una proposta di legge della maggioranza di governo, La Republique en Marche (LREM), che introduce il “divieto effettivo” dei telefoni cellulari nelle scuole elementari e medie.Continua a leggere L’Assemblea Nazionale francese ha […] L'articolo Da oggi in Francia è legge il divieto ...

Da oggi in Francia è legge il divieto di utilizzare i cellulari tra i banchi di scuola : L'Assemblea Nazionale francese ha approvato oggi una proposta di legge della maggioranza di governo, La Republique en Marche (LREM), che introduce il "divieto effettivo" dei telefoni cellulari nelle scuole elementari e medie.Continua a leggere