Francia | bocciata mozione di sfiducia dei Républicains

Francia - bocciata mozione anti-governo : 19.51 L'assemblea nazionale francese ha respinto la mozione di sfiducia contro il governo presentata dai Républicains dopo la vicenda di Alexandre Benalla,l'ex bodyguard del presidente Macron indagato per violenze alle manifestazioni del Primo Maggio a Parigi. L'esito della votazione era ampiamente atteso, nonostante il sostegno alla mozione accordato anche da France Insoumise e dai comunisti. I sì alla sfiducia sono stati 143, per far cadere ...