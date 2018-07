: Francia: bocciata prima mozione sfiducia - Ultima Ora - - fabbri333 : Francia: bocciata prima mozione sfiducia - Ultima Ora - - CyberNewsH24 : #Francia, bocciata mozione anti-governo - TelevideoRai101 : Francia, bocciata mozione anti-governo -

L'assemblea nazionale francese ha respinto ladi sfiducia contro ilpresentata dai Républicains dopo la vicenda di Alexandre Benalla,l'ex bodyguard del presidente Macron indagato per violenze alle manifestazioni del Primo Maggio a Parigi. L'esito della votazione era ampiamente atteso, nonostante il sostegno allaaccordato anche da France Insoumise e dai comunisti. I sì alla sfiducia sono stati 143, per far cadere ilne servivano 289.(Di martedì 31 luglio 2018)