Francesca Brambilla è pazzesca | la Bona Sorte sempre più in versione sexy FOTO e VIDEO ...

La ‘Bonas’ dimentica Laudoni - Francesca Brambilla in Puglia al fianco di Andrea Montovoli : Francesca Brambilla è con Andrea Montovoli in Puglia dove sta trascorrendo le vacanze, la ‘Bonas’ di “Avanti un Altro” ha dimenticato l’ex Stefano Laudoni Solo qualche mese fa Francesca Brambilla aveva annunciato la sua storia d’amore (poi rivelatasi un fuoco di paglia) con Stefano Laudoni. Il cestista, attuale fidanzato di Valentina Vignali, si era ‘mollato’ proprio con la fashion blogger per ...