Fortnite | Fly Explosives potrebbe essere la prossima modalità a tempo

(Di martedì 31 luglio 2018) Mentre nella giornata di ieri sono state leakate le sfide della Settimana 4 della Stagione 5 di, ecco spuntare in rete quelle che sembranointeressanti novità per il popolare gioco di Epic.Infatti, stando a quanto riportato daIntel, sembra che lalimitato sarà a base di esplosioni. Secondo i dataminer, che hanno scoperto un'immagine nella sezione playlist denominata "BR05_LTM_Fly", pare che lasi chiamerà, appunto, "Fly".Si tratterebbe di una MAT caratterizzata da armi esplosive, come granate, razzi, lanciagranate e missili guidati (di ritorno proprio oggi), il tutto supportato dai jetpack.