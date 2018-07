Forno Italia

Bake Off Italia 6 – dolci in Forno : Benedetta Parodi torna in tv a settembre : Tutto pronto per la sesta edizione di Bake Off Italia 6 – dolci in forno in arrivo a settembre con Benedetta Parodi su Real Time Dopo l’esperienza della Domenica In di Raiuno, Benedetta Parodi torna su Real Time per condurre la nuova edizione di Bake Off Italia 6 – dolci in forno. Ecco le prime anticipazioni ed indiscrezioni trapelate sulla sesta edizione del talent culinario dedicato al mondo dei dolci. Bake Off Italia 6: ...