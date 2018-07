Formula 1 Ungheria | le motivazioni sugli incidenti di Bottas

Formula 1 - gli highlights del GP d'Ungheria e le classifiche : Primo con la pioggia, primo sotto il sole, Lewis Hamilton in Ungheria ha completato un weekend perfetto, dal suo punto di vista, conquistando una nuova vittoria - la 67in carriera, sesta a Budapest, ...

Formula 1 - GP Ungheria : Vettel stupisce Hamilton e prende al volo una mosca : Quelli con qualche anno in più sul groppone se lo ricorderanno il maestro Kesuke Miyagi , tra i protagonisti di Karate Kid , tetralogia di metà anni Ottanta in cui un giovanissimo americano diventa ...

Formula 1 - GP Ungheria. Bottas su Twitter : 'Non mi sento uno scudiero e mi fido del team' : Se ho bisogno di una svolta? Ho bisogno di pausa, di andarmene a casa e di non pensare per un po' a questo sport, poi si vedrà", ha detto a Sky Sport F1. Con il tedesco della Ferrari c'è stato un ...

Formula 1 Ungheria - analisi gara : la battaglia dei secondi : Analizzeremo meglio a parte quella che è stata una gara dalle tantissime sfaccettature , quella di Valtteri, ma di fatto risulta decisiva nell'economia di tutto il GP. Questo per come tira fuori giri ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo dopo la gara : 'Bottas è sempre molle come un gelato - ma questa volta no' : Daniel Ricciardo è stato tra i protagonisti della gara in Ungheria. Se alla vigilia si sentiva sicuro per un gran risultato, dopo una qualifica da dimenticare ha concluso con una grande rimonta dalla ...

Formula 1 - GP Ungheria : Hamilton - il capolavoro in Ungheria resta la pole : Il vero capolavoro Lewis Hamilton lo ha fatto in qualifica. Un gran giro che in gara gli ha poi permesso di gestire nel migliore dei modi prima la partenza e poi i settanta giri praticamente sempre ...

Formula 1 - GP Ungheria : il pit stop di Vettel è il momento chiave della gara : Un pit stop lungo , troppo lungo. La Ferrari di Sebastina Vettel , al 40esimo giro del Gran Premio d'Ungheria, si ferma ai box per sostiuire le gomme, da gialle a ultra soft,. Il tedesco lascia la ...

Formula 1 - GP Ungheria. Arrivabene dopo la gara : 'Mondiale lungo - sereni e determinati' : "Il massimo che puoi ottenere è la vittoria, però considerando come eravamo messi e che su questa pista non è facile superare, trovo che tutta la squadra abbia lavorato con determinazione e i piloti ...

Formula 1 - GP Ungheria. Le pagelle di Carlo Vanzini : HAMILTON 10 - che dire? Fortunato che in qualifica sia arrivata all'acqua, ma super nel prendersi la pole. In gara il suo 10 deve condividerlo con Bottas, ma lui, Lewis, non ha commesso errori. ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...