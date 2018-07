Formula 1 | Renault | Bob Bell da direttore a consigliere tecnico

Formula 1 : si allontana l'ipotesi Alonso alla Renault : TORINO - ' In generale i piloti hanno funzionato bene e vorremmo mantenerli, ma sono anche tranquillo, nel senso che, se avremo una buona macchina e progrediremo in squadra, avremo una serie di piloti ...

Verstappen : “Il motore Renault? Da Formula 2” : A causa del motore Renault, il pilota della Red Bull Max Verstappen si sente relegato in Formula 2. Nell’era Honda, a un certo punto Fernando Alonso definì la sua power unit Honda “un motore da GP2“. Verstappen adesso sa come si sentiva lo spagnolo: “Se ti mancano 70/80 CV è normale aspettarti problemi“, ha detto […] L'articolo Verstappen : “Il motore Renault? Da Formula 2” sembra essere il primo ...

Formula E – Renault e.dams protagonista di uno storico evento a Zurigo : Prima gara organizzata sul circuito in Svizzera dopo 64 anni, l’ePrix di Zurigo ha riscosso un enorme successo popolare. La folla immensa non ha fatto mancare il sostegno a Sebastien Buemi, vero e proprio eroe locale. In lizza per il podio, il pilota Renault e.dams si è dovuto accontentare del quinto posto Fin dalle primissime battute si è capito che questo circuito sarebbe stato un vero e proprio rompicapo per la messa a punto dei veicoli, con ...