Formula 1 | GP Ungheria Tutte le domande e le risposte dell' Hungaroring

Formula 1 - le immagini dei test 2018 in Ungheria - Budapest - : Force India e Williams provano le ali conformi al regolamento 2019, Gelael su Toro Rosso i prototipi Pirelli per la prossima stagione. Il Day-1 della Ferrari all'insegna di Giovinazzi LA CRONACA DEL DAY-1 DEI test

Formula 1 Ungheria : le motivazioni sugli incidenti di Bottas : A questo punto, con tutta l'arroganza possibile che comporta il voler dire cosa dovrebbe fare a un 4 volte campione del Mondo, tuttavia un piccolo suggerimento a Vettel ci sentiremmo di darlo : caro ...

Formula 1 - gli highlights del GP d'Ungheria e le classifiche : Primo con la pioggia, primo sotto il sole, Lewis Hamilton in Ungheria ha completato un weekend perfetto, dal suo punto di vista, conquistando una nuova vittoria - la 67in carriera, sesta a Budapest, ...

Video/ Formula 1 - Gp Ungheria 2018 : highlights - classifica piloti e costruttori : Il Video con gli highlights del Gran Premio d'Ungheria 2018 di Formula 1: Lewis Hamilton bissa il successo di Hockenheim e si conferma leader della classifica con 24 punti su Vettel(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Formula 1 - GP Ungheria : Vettel stupisce Hamilton e prende al volo una mosca : Quelli con qualche anno in più sul groppone se lo ricorderanno il maestro Kesuke Miyagi , tra i protagonisti di Karate Kid , tetralogia di metà anni Ottanta in cui un giovanissimo americano diventa ...

Formula 1 - GP Ungheria. Bottas su Twitter : 'Non mi sento uno scudiero e mi fido del team' : Se ho bisogno di una svolta? Ho bisogno di pausa, di andarmene a casa e di non pensare per un po' a questo sport, poi si vedrà", ha detto a Sky Sport F1. Con il tedesco della Ferrari c'è stato un ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - Vettel : "Ferrari ha fatto il massimo" (Gp Ungheria 2018) : Classifica Formula 1 il Mondiale piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2018, Lewis Hamilton vince e allunga su Sebastian Vettel, adesso il vantaggio dell'inglese è di 24 punti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:01:00 GMT)

Formula 1 Ungheria - analisi gara : la battaglia dei secondi : Analizzeremo meglio a parte quella che è stata una gara dalle tantissime sfaccettature , quella di Valtteri, ma di fatto risulta decisiva nell'economia di tutto il GP. Questo per come tira fuori giri ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo dopo la gara : 'Bottas è sempre molle come un gelato - ma questa volta no' : Daniel Ricciardo è stato tra i protagonisti della gara in Ungheria. Se alla vigilia si sentiva sicuro per un gran risultato, dopo una qualifica da dimenticare ha concluso con una grande rimonta dalla ...

Formula 1 - GP Ungheria : Hamilton - il capolavoro in Ungheria resta la pole : Il vero capolavoro Lewis Hamilton lo ha fatto in qualifica. Un gran giro che in gara gli ha poi permesso di gestire nel migliore dei modi prima la partenza e poi i settanta giri praticamente sempre ...

Formula 1 - GP Ungheria : il pit stop di Vettel è il momento chiave della gara : Un pit stop lungo , troppo lungo. La Ferrari di Sebastina Vettel , al 40esimo giro del Gran Premio d'Ungheria, si ferma ai box per sostiuire le gomme, da gialle a ultra soft,. Il tedesco lascia la ...

Formula 1 - GP Ungheria. Arrivabene dopo la gara : 'Mondiale lungo - sereni e determinati' : "Il massimo che puoi ottenere è la vittoria, però considerando come eravamo messi e che su questa pista non è facile superare, trovo che tutta la squadra abbia lavorato con determinazione e i piloti ...

