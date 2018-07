Folkest 2018 | al Castello di Udine il tour d' addio alle scene di Joan Baets

fvgnews

: Sono le sonorità balcaniche del gruppo “Mostar Sevdah Reunion”, un ensemble musicale che esegue quasi esclusivament… - tvcapodistria : Sono le sonorità balcaniche del gruppo “Mostar Sevdah Reunion”, un ensemble musicale che esegue quasi esclusivament… - tvcapodistria : Preparativi in corso per la registrazione del concerto di questa sera dei Mostar Sevdah Reunion per #Folkest 2018.… -

(Di martedì 31 luglio 2018) La carriera diBaez ha, infatti, attraversato oltre 50 anni durante i quali ha marciato in prima linea nel movimento per i diritti civili, ha introdotto Bob Dylan nel mondo musicale e non, ha ...