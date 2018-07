Foggia | pazza idea Magnanelli!

Cerignola - emergenza rifiuti nel Foggiano : strade invase dalla spazzatura e roghi nella notte. Il sindaco : “Serve l’esercito” : L’odore nauseabondo dei rifiuti sparsi per le strade del centro città si alterna all’acre dei fumi dei roghi notturni. Siamo a Cerignola, nel Foggiano, dove si sta consumando un’emergenza rifiuti che coinvolge diversi centri del nord della Puglia, diventata insostenibile in questi ultimi giorni. I cumuli di immondizia sono ovunque. I cittadini depositano i sacchetti davanti ai cassonetti che ormai non si distinguono ...