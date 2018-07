Foa | Sono estraneo a logiche partitocrazia

Ancora caos sulle nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -

Foa si difende : "Non sono Belzebù" : Mi descrivono come Belzebù, evidentemente non mi conoscono . sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni". Lo sottolinea il giornalista e scrittore Marcello Foa , designato alla presidenza della Rai, dopo le ...

Foa : "Non sono Belzebù - io rispetto tutti" : "Gli attacchi fanno parte del gioco", dice in un colloquio con il Messaggero Marcello Foa, il giornalista indicato come presidente Rai, ma "io non ho chiesto nulla, non sono uno che briga, non ho mai frequentato un Palazzo"."sono ancora stupito che abbiano pensato, all'unanimità, di fare il mio nome", racconta dalla Grecia dove è in vacanza: "Lo sa come ho appreso la notizia? Ero in mezzo al mare, giovedì scorso. Il telefono ...

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici designati della Rai : ... che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ...

Foa : 'Sono un giornalista - voglio riportare la Rai al vecchio splendore' : Marcello Foa, nuovo presidente Rai, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Ticino, del cui gruppo è l'attuale ad. Molti i temi affrontati: 'Ora volto pagina, con l'intento di rinnovare la Rai e ...

Foa e Salini - chi sono i nuovi vertici Rai : CHI E' Salini - Uomo dei media e non della politica, nonostante la laurea in Scienze Politiche, Fabrizio Salini , indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per la carica di ad di Viale ...