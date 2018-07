Fisco | al via Prenota ticket | il nuovo servizio per evitare code allo

Fisco - via web anche autotutela per avvisi relativi a contratti locazione : Teleborsa, - Da oggi 18 luglio è possibile chiedere online il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione . Dopo un periodo di sperimentazione, è infatti attivo su tutto ...

Il 730 precompilato dal Fisco fa il boom. Inviati già 2 - 3 milioni : La dichiarazione al Fisco con i dati precompilati dalle entrate piace ai contribuenti. A poco più di due settimane dal termine del 23 luglio, previsto dalla legge, sono già più di 2,3 milioni i ...

Sgarbi sulla scorta a Saviano : “Meglio proteggere gli italiani che si ammazzano per il Fisco” : Vittorio Sgarbi interviene sulla questione della scorta a Roberto Saviano al programma radiofonico "La Zanzara": "Nel suo caso la scorta è un privilegio conquistato col vittimismo. Tanti italiani si ammazzano per il fisco. Dovremmo proteggere quelli altro che il giornalista".Continua a leggere

Fisco - rottamazione cartelle : al via la fase due : Teleborsa, - Al via la seconda fase della definizione agevolata che prevede l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate delle comunicazioni per rispondere ai contribuenti che hanno aderito al ...

Fisco - al via servizi online per e-fattura : online da oggi, 15 Giugno, il servizio per generare il QR-Code, il "biglietto da visita" digitale con tutti i dati relativi alla propria partita IVA, e quello per registrare l'indirizzo telematico ...