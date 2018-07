Fine della storia d' amore tra Fabrizio Corona e Silvia | lo rivela Gabriele Parpiglia

Calciomercato 2018 - la data di chiusura della Finestra estiva in Italia e in Europa : Il Calciomercato è diventato ormai una questione di importanza vitale. Tanto per i tifosi quanto per i club, sempre alla ricerca del colpo che possa far svoltare la stagione. La Juventus con Cristiano ...

Il tweet folle della professoressa filo-dem : "Farà la Fine degli ebrei alleati al fascismo" : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomento le istituzioni. Si sta facendo un gran baccano... Sono ancora stupito...'. Ma poi c'è la ...

L’autogol più assurdo della storia? È il suo : entra a un minuto dalla Fine e dopo pochi secondi combina il disastro : Il campionato di calcio cinese non ha mai sfornato grandi campioni e probabilmente anche il futuro di Wei Shihao non sarà al Real Madrid. Il giocatore del Beijing Guoan entra a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, con la sua squadra in vantaggio sullo Shangai Shenhua per 2 a 1. Il difensore, dopo pochi secondi, si renderà protagonista di uno degli autogol più clamorosi della storia. L'articolo L’autogol più assurdo della storia? È ...

La voce della Politica Polese su Parifica Corte dei conti e scatto decisivo verso Fine legislatura : "Siamo infatti - prosegue ancora il segretario regionale del Pd lucano - nelle condizioni di raccogliere i risultati di un'azione Politica e amministrativa ottimamente programmata e immaginata in ...

Modica - un Fine settimana all'insegna della musica in città e a Marina : A Marina di Modica in Piazza Mediterraneo primo giorno della manifestazione "Hashtag mare", stand di birra alla spina e spettacoli musicali. A Maganuco alle ore 20:00 evento "Eclisse". Sabato 28 ...

Trump vuole rimandare l’incontro con Putin - non si farà prima della Fine dell’indagine di Robert Mueller : Mercoledì la Casa Bianca ha detto che il presidente americano Donald Trump vuole rimandare l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin inizialmente annunciato per il prossimo autunno: Trump vuole aspettare la fine dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller, quella sulle The post Trump vuole rimandare l’incontro con Putin, non si farà prima della fine dell’indagine di Robert Mueller appeared first on Il Post.

Il telescopio del big bang e la Fine di un'epoca della cosmologia : Le mappe della temperatura e la scienza che hanno prodotto sono state un 'grande risultato' ma non hanno molto altro da dare, dice Peter Coles, cosmologo teorico della Maynooth University, in Irlanda,...

Marchionne fuori da Fca - gli effetti industriali e finanziari della Fine di un’era : L’accelerazione improvvisa e violenta con l’uscita di Sergio Marchionne dagli incarichi operativi in Fca e in Ferrari ha delle ragioni e degli effetti. Sulle ragioni è per ora...

TRUMP - REGISTRAZIONE AUDIO : PAGARE LA MODELLA DI PLAYBOY/ Rudolph Giuliani : "Alla Fine non è stato fatto" : Spunta AUDIO di TRUMP sui soldi dati a MODELLA di PLAYBOY, Karen McDougal: ultime notizie, la smentita da parte dell'attuale avvocato Rudolph Giuliani.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 10:18:00 GMT)

Anno 2036 - l’inizio della Fine della benzina : Il picco della domanda di petrolio si sarà attorno al 2036, poi la domanda scemerà inesorabilmente. È la stima della società di ricerche sull’energia Wood Mackenzie, riportata dal Financial Times. I veicoli elettrici avrAnno un ruolo nella progressiva discesa della domanda a partire in particolare dagli anni ’30 di questo secolo quando, secondo la consulting britannica, gli elettrici e i robotaxi conquisterAnno larghe fette di ...

Italia isolata sulla Fine della missione Sophia : 27 paesi contro uno : Nella riunione di ieri al Comitato Politico e di Sicurezza l'Italia si è ritrovata totalmente isolata e, con l'annuncio di non voler più applicare le regole dell'operazione Sophia sugli sbarchi, mette a rischio il proseguimento la missione navale militare Ue nel Mediterraneo centrale, secondo quanto riferito da fonti europee. L'Italia era "isolata" con 27 paesi contro 1, hanno spiegato le fonti: "Tutti gli Stati membri sono stati ...

The Walking Dead : The Final Season ci dà un assaggio della Fine del viaggio di Clementine con un nuovo trailer : Nel nuovo trailer di The Walking Dead: The Final Season possiamo avere un'anticipazione della fine del viaggio di Clementine.Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno infatti lanciato oggi il secondo trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell'ambito del San Diego ...

L’ex di Ariana Grande Mac Miller canta la Fine della loro storia nel nuovo singolo Self Care? (Video e testo) : Finora era rimasto in disparte, mentre i nuovi piccioncini facevano bella mostra del loro neonato amore sui social, ma l'ex di Ariana Grande Mac Miller non ha mantenuto il basso profilo per molto tempo. Nello stesso giorno in cui la popstar rilasciava il suo nuovo singolo God Is A Woman, accompagnato da un iconico videoclip, il 26enne di Pittsburgh ha pubblicato una nuova canzone e un nuovo video musicale, Self Care, il cui testo sembra il ...